تهليل وتكبير.. مشاهد من وصول حجاج يمنيين لميقات قرن المنازل

وصلت، مساء أمس، وفود الحجاج من جمهورية اليمن إلى ميقات قرن المنازل؛ حيث سهلت قيادة أمن البهيتة بمحافظة الطائف تدفق دخولهم بالحافلات بكل يسر وسهولة، فيما تسهل كافة الجهات الأمنية تدفق الحجاج القادمين من كافه المناطق والدول المجاورة من خلال نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة. ورصدت عدسة "سبق" الحجاج اليمنيين أثناء وصولهم لميقات قرن المنازل "السيل الكبير" لارتداء لباس الإحرام وسط أجواء الفرحة والسرور بـ"التهليل" و"التكبير" والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم الانطلاق إلى مكة المكرمة. وأوضح لـ"سبق" بليغ القدسي وهو مشرف على عدد من حملات الحج لليمنيين، أنهم بفضل من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمكنوا من الوصول إلى أرض المملكة بكل يسر وسهولة لأداء فريضة الحج لهذا العام، مشيراً إلى ما وجوده من حفاوة وحسن استقبال منذ وصولهم إلى المنفذ وحتى الطائف. وأكد "القدسي"، أن عدد الحجاج الذين وصلوا أمس إلى الميقات ضمن حملات "الكاهلي" و"عرفات" بلغ عددهم 336 حاجًا وحاجة بمعدل 7 حافلات، فيما لا تزال بعض الحملات الأخرى في طريقها إلى مكة بالإضافة لمن قد وصلوا قبل عدة أيام. واختتم بتقديم جزيل شكره للجمهورية اليمنية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين لديارهم. وحول الموضوع، يعتبر مركز البهيتة الأمني أحد أهم المداخل لمكة المكرمة، خصوصًا في موسم الحج من كل عام؛ نظرًا لكونه الطريق الوحيد لقدوم حجاج البر من دول الخليج والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى الرياض والشرقية والمناطق المجاورة للطائف. وتتركز مهام مركز البهيتة الأمني بفرز وتفتيش ومنع المركبات غير المرخصة بدخول مكة المكرمة من خلال النقطة الرئيسيّة في البهيتة، وكذلك نقاط الفرز والتفتيش التابعة لها وهي "نقطة فرز مركز عشيرة، ونقطة فرز البهيتة، ونقطة فرز الهدا، ونقطة فرز الخالدية، ونقطة فرز المحمدية، ونقطة فرز المواقيت، ونقطة فرز السيل". ويتم في موسم الحج تكثيف الدوريات الرسمية ورجال الأمن على امتداد الطريق السريع باتجاه مكة لخدمة ضيوف الرحمن بصفة مستمرة من أجل تسهيل دخولهم إلى العاصمة المقدسة في وقت وجيز لضمان توفير سبل الراحة لهم، بإشراف ومتابعة ميدانية مستمرة من قائد مركز البهيتة الأمني اللواء علي بن سليم العطوي. وتشهد مراكز الضبط الأمني المحيطة بالعاصمة المقدسة جميع التجهيزات العالية في ظل توفير البيئة المناسبة لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة حجاج بيت الله الحرام. واشتلمت التجهيزات على "أجهزة آيباد لقراءة تصاريح الحج، وأجهزة البصمة"؛ حيث تساعد القائمين بالعمل بنقاط الفرز للتأكد من سلامة ونظامية حملات الحج، من خلال تكثيف وجود رجال الأمن على مسارات الطريق لتنظيم حركة السير والتأكد من هويات قائدي المركبات. وعلى الرغم من تزايد أعداد السيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة وحافلات نقل الركاب التي تصل إلى مكة المكرمة، يقوم رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية بتنفيذ الخطط الميدانية بكل احترافية في ظل ما يتمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في يسر وراحة وطمأنينة. يشار إلى أن رجال الأمن جاهزون لتنظيم الحشود دخولاً إلى مكة المكرمة، مع عدم السماح بدخول من لا يحمل تصريحاً لأداء فريضة الحج لهذا العام.

تهليل وتكبير.. مشاهد من وصول حجاج يمنيين لميقات قرن المنازل متعب البقمي سبق 2019-07-30 وصلت، مساء أمس، وفود الحجاج من جمهورية اليمن إلى ميقات قرن المنازل؛ حيث سهلت قيادة أمن البهيتة بمحافظة الطائف تدفق دخولهم بالحافلات بكل يسر وسهولة، فيما تسهل كافة الجهات الأمنية تدفق الحجاج القادمين من كافه المناطق والدول المجاورة من خلال نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة.



ورصدت عدسة "سبق" الحجاج اليمنيين أثناء وصولهم لميقات قرن المنازل "السيل الكبير" لارتداء لباس الإحرام وسط أجواء الفرحة والسرور بـ"التهليل" و"التكبير" والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم الانطلاق إلى مكة المكرمة.



وأوضح لـ"سبق" بليغ القدسي وهو مشرف على عدد من حملات الحج لليمنيين، أنهم بفضل من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمكنوا من الوصول إلى أرض المملكة بكل يسر وسهولة لأداء فريضة الحج لهذا العام، مشيراً إلى ما وجوده من حفاوة وحسن استقبال منذ وصولهم إلى المنفذ وحتى الطائف.



وأكد "القدسي"، أن عدد الحجاج الذين وصلوا أمس إلى الميقات ضمن حملات "الكاهلي" و"عرفات" بلغ عددهم 336 حاجًا وحاجة بمعدل 7 حافلات، فيما لا تزال بعض الحملات الأخرى في طريقها إلى مكة بالإضافة لمن قد وصلوا قبل عدة أيام.



واختتم بتقديم جزيل شكره للجمهورية اليمنية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين لديارهم.



وحول الموضوع، يعتبر مركز البهيتة الأمني أحد أهم المداخل لمكة المكرمة، خصوصًا في موسم الحج من كل عام؛ نظرًا لكونه الطريق الوحيد لقدوم حجاج البر من دول الخليج والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى الرياض والشرقية والمناطق المجاورة للطائف.



وتتركز مهام مركز البهيتة الأمني بفرز وتفتيش ومنع المركبات غير المرخصة بدخول مكة المكرمة من خلال النقطة الرئيسيّة في البهيتة، وكذلك نقاط الفرز والتفتيش التابعة لها وهي "نقطة فرز مركز عشيرة، ونقطة فرز البهيتة، ونقطة فرز الهدا، ونقطة فرز الخالدية، ونقطة فرز المحمدية، ونقطة فرز المواقيت، ونقطة فرز السيل".



ويتم في موسم الحج تكثيف الدوريات الرسمية ورجال الأمن على امتداد الطريق السريع باتجاه مكة لخدمة ضيوف الرحمن بصفة مستمرة من أجل تسهيل دخولهم إلى العاصمة المقدسة في وقت وجيز لضمان توفير سبل الراحة لهم، بإشراف ومتابعة ميدانية مستمرة من قائد مركز البهيتة الأمني اللواء علي بن سليم العطوي.



وتشهد مراكز الضبط الأمني المحيطة بالعاصمة المقدسة جميع التجهيزات العالية في ظل توفير البيئة المناسبة لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



واشتلمت التجهيزات على "أجهزة آيباد لقراءة تصاريح الحج، وأجهزة البصمة"؛ حيث تساعد القائمين بالعمل بنقاط الفرز للتأكد من سلامة ونظامية حملات الحج، من خلال تكثيف وجود رجال الأمن على مسارات الطريق لتنظيم حركة السير والتأكد من هويات قائدي المركبات.



وعلى الرغم من تزايد أعداد السيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة وحافلات نقل الركاب التي تصل إلى مكة المكرمة، يقوم رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية بتنفيذ الخطط الميدانية بكل احترافية في ظل ما يتمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في يسر وراحة وطمأنينة.



يشار إلى أن رجال الأمن جاهزون لتنظيم الحشود دخولاً إلى مكة المكرمة، مع عدم السماح بدخول من لا يحمل تصريحاً لأداء فريضة الحج لهذا العام.

30 يوليو 2019 - 27 ذو القعدة 1440 10:45 AM

تهليل وتكبير.. مشاهد من وصول حجاج يمنيين لميقات قرن المنازل حملات وصلت قبل أيام فيما لا تزال أخرى في الطريق.. تسهيلات وأمن





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وصلت، مساء أمس، وفود الحجاج من جمهورية اليمن إلى ميقات قرن المنازل؛ حيث سهلت قيادة أمن البهيتة بمحافظة الطائف تدفق دخولهم بالحافلات بكل يسر وسهولة، فيما تسهل كافة الجهات الأمنية تدفق الحجاج القادمين من كافه المناطق والدول المجاورة من خلال نقاط الفرز والتفتيش على مداخل العاصمة المقدسة.



ورصدت عدسة "سبق" الحجاج اليمنيين أثناء وصولهم لميقات قرن المنازل "السيل الكبير" لارتداء لباس الإحرام وسط أجواء الفرحة والسرور بـ"التهليل" و"التكبير" والتقاط الصور التذكارية، ومن ثم الانطلاق إلى مكة المكرمة.



وأوضح لـ"سبق" بليغ القدسي وهو مشرف على عدد من حملات الحج لليمنيين، أنهم بفضل من الله ثم بدعم خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز تمكنوا من الوصول إلى أرض المملكة بكل يسر وسهولة لأداء فريضة الحج لهذا العام، مشيراً إلى ما وجوده من حفاوة وحسن استقبال منذ وصولهم إلى المنفذ وحتى الطائف.



وأكد "القدسي"، أن عدد الحجاج الذين وصلوا أمس إلى الميقات ضمن حملات "الكاهلي" و"عرفات" بلغ عددهم 336 حاجًا وحاجة بمعدل 7 حافلات، فيما لا تزال بعض الحملات الأخرى في طريقها إلى مكة بالإضافة لمن قد وصلوا قبل عدة أيام.



واختتم بتقديم جزيل شكره للجمهورية اليمنية وحكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، داعيًا الله أن يتقبل من الحجاج حجهم ويعيدهم سالمين غانمين لديارهم.



وحول الموضوع، يعتبر مركز البهيتة الأمني أحد أهم المداخل لمكة المكرمة، خصوصًا في موسم الحج من كل عام؛ نظرًا لكونه الطريق الوحيد لقدوم حجاج البر من دول الخليج والمنطقة الجنوبية، بالإضافة إلى الرياض والشرقية والمناطق المجاورة للطائف.



وتتركز مهام مركز البهيتة الأمني بفرز وتفتيش ومنع المركبات غير المرخصة بدخول مكة المكرمة من خلال النقطة الرئيسيّة في البهيتة، وكذلك نقاط الفرز والتفتيش التابعة لها وهي "نقطة فرز مركز عشيرة، ونقطة فرز البهيتة، ونقطة فرز الهدا، ونقطة فرز الخالدية، ونقطة فرز المحمدية، ونقطة فرز المواقيت، ونقطة فرز السيل".



ويتم في موسم الحج تكثيف الدوريات الرسمية ورجال الأمن على امتداد الطريق السريع باتجاه مكة لخدمة ضيوف الرحمن بصفة مستمرة من أجل تسهيل دخولهم إلى العاصمة المقدسة في وقت وجيز لضمان توفير سبل الراحة لهم، بإشراف ومتابعة ميدانية مستمرة من قائد مركز البهيتة الأمني اللواء علي بن سليم العطوي.



وتشهد مراكز الضبط الأمني المحيطة بالعاصمة المقدسة جميع التجهيزات العالية في ظل توفير البيئة المناسبة لبذل مزيد من الجهد والعطاء لخدمة حجاج بيت الله الحرام.



واشتلمت التجهيزات على "أجهزة آيباد لقراءة تصاريح الحج، وأجهزة البصمة"؛ حيث تساعد القائمين بالعمل بنقاط الفرز للتأكد من سلامة ونظامية حملات الحج، من خلال تكثيف وجود رجال الأمن على مسارات الطريق لتنظيم حركة السير والتأكد من هويات قائدي المركبات.



وعلى الرغم من تزايد أعداد السيارات الصغيرة والشاحنات الكبيرة وحافلات نقل الركاب التي تصل إلى مكة المكرمة، يقوم رجال الأمن في مختلف القطاعات العسكرية بتنفيذ الخطط الميدانية بكل احترافية في ظل ما يتمتع به المشاركون كافة من روح معنوية عالية لخدمة ضيوف الرحمن والحفاظ على أمنهم وسلامتهم، وتمكينهم من أداء فريضة الحج في يسر وراحة وطمأنينة.



يشار إلى أن رجال الأمن جاهزون لتنظيم الحشود دخولاً إلى مكة المكرمة، مع عدم السماح بدخول من لا يحمل تصريحاً لأداء فريضة الحج لهذا العام.