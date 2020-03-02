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للمغامرة وحب الاكتشاف.. 5 هواة من "مكشات المدينة" يتجولون بأطول "دحل" بالسعودية

يبلغ طوله 4 كلم ويصل ارتفاعه إلى 30م.. واستمرت جولتهم بداخله قرابة 9 ساعات

في قرار لا يخلو من المغامرة والمخاطرة وحب الاكتشاف، عزم خمسة هواة من أعضاء "مكشات المدينة" على دخول أطول دحل بالسعودية، وهو دحل "أم حشيوي" بحرة خيبر. واستمرت جولتهم قرابة تسع ساعات.

وتفصيلاً، يعد دحل "أم حشيوي" من أجمل الدحول وأطولها، ويبلغ طوله التقديري قرابة 4 كلم، ويتخطى سقفه في بعض أجزائه‏ حاجز الـ30 مترًا، وتم اكتشاف موقعه من قِبل المهتم بالدحول صالح بن عبدالرحمن الغفيلي.

مكشات المدينة دحل أم حشيوي بحرة خيبر

الرئيسية/ المملكة / محليات

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للمغامرة وحب الاكتشاف.. 5 هواة من "مكشات المدينة" يتجولون بأطول "دحل" بالسعودية
سبق

في قرار لا يخلو من المغامرة والمخاطرة وحب الاكتشاف، عزم خمسة هواة من أعضاء "مكشات المدينة" على دخول أطول دحل بالسعودية، وهو دحل "أم حشيوي" بحرة خيبر. واستمرت جولتهم قرابة تسع ساعات.

وتفصيلاً، يعد دحل "أم حشيوي" من أجمل الدحول وأطولها، ويبلغ طوله التقديري قرابة 4 كلم، ويتخطى سقفه في بعض أجزائه‏ حاجز الـ30 مترًا، وتم اكتشاف موقعه من قِبل المهتم بالدحول صالح بن عبدالرحمن الغفيلي.

02 مارس 2020 - 7 رجب 1441
11:45 PM

للمغامرة وحب الاكتشاف.. 5 هواة من "مكشات المدينة" يتجولون بأطول "دحل" بالسعودية

يبلغ طوله 4 كلم ويصل ارتفاعه إلى 30م.. واستمرت جولتهم بداخله قرابة 9 ساعات

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مهنا التميمي - الرياض
0
3,532

في قرار لا يخلو من المغامرة والمخاطرة وحب الاكتشاف، عزم خمسة هواة من أعضاء "مكشات المدينة" على دخول أطول دحل بالسعودية، وهو دحل "أم حشيوي" بحرة خيبر. واستمرت جولتهم قرابة تسع ساعات.

وتفصيلاً، يعد دحل "أم حشيوي" من أجمل الدحول وأطولها، ويبلغ طوله التقديري قرابة 4 كلم، ويتخطى سقفه في بعض أجزائه‏ حاجز الـ30 مترًا، وتم اكتشاف موقعه من قِبل المهتم بالدحول صالح بن عبدالرحمن الغفيلي.

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