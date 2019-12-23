"آل الشيخ" يوجّه بفرش جامع الوالدين بتبوك بالسجاد الفاخر وإنهاء أعمال الصيانة والتشغيل

يعد أكبر معلم حضاري بالمنطقة.. ويقع على مساحة 125 ألف م2 ويتسع لـ 15 ألف مصل

وجّه وزير الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ بفرش جامع الوالدين بمدينة تبوك بالسجاد الفاخر والذي يعد أكبر معلم إسلامي وحضاري بالمنطقة تم تصميمه بالطراز الإسلامي ويتسع لأكثر من 15 ألف مصل داخل أروقته وخارجها.

وتفصيلاً، جاء ذلك خلال زيارته للجامع ضمن برنامج زيارته لتفقد احتياجات قطاعات الوزارة ومشروعاتها بمنطقة تبوك، حيث رافقه عدد من وكلاء الوزارة وأمين عام الفروع ومدير عام الفرع وعدد من المهندسين والاستشاريين.

واطلع الوزير "آل الشيخ" خلال زيارته على مرافق الجامع واستمع لشرح موجز عن الخدمات المقدمة واحتياجاته، حيث وجّه بإعادة فرشه بالسجاد الفاخر وإنهاء كل أعمال الصيانة والتشغيل له، منوهًا بالدعم الذي توليه القيادة الرشيدة للمساجد والتوجيهات الكريمة بتوفير كل ما تحتاج إليه من فرش وصيانة ونظافة كي ينعم المصلون فيها بأجواء من الطمأنينة والسكينة.

يُشار إلى أن جامع الوالدين يقع على مساحة إجمالية تصل إلى 125 ألف متر مربع وتحيط بالجامع ساحات خارجية مرصوفة ومكسوة بالمسطحات الخضراء تقدر مساحتها بأكثر من 30 ألف متر مربع بالإضافة إلى 300 نخلة وأكثر من 1500 شجرة متنوعة, كما صممت مواقف السيارات لتتسع لأكثر من 5000 سيارة، مع وجود مصعد كهربائي، ومبنى خاص لسكن الإمام والمؤذن يصل مساحته إلى 1300 متر مربع.

وروعي في تصميم الجامع متطلبات واحتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة فجهز بشاشات عرض حديثة تتيح لرواد الجامع من هذه الفئة الاستفادة من المحاضرات والدروس والندوات وحلقات تحفيظ القرآن الكريم, كما يضم جامع الوالدين مكتبتين علميتين إحداهما للرجال والأخرى للنساء وغرفة خدمات لإدارة أنشطة الجامع.