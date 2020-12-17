وزارة النقل تنظم ورشة عمل لمديري ومهندسي السلامة في مناطق العمل

تستمر على مدى 4 أيام.. ويتضمن البرنامج زيارة ميدانية للمستفيدين

نظمت وزارة النقل بالشراكة مع المركز الوطني لسلامة الطرق، ورشة عمل لمهندسي الوزارة على مدى ٤ أيام عمل، تحت عنوان "سلامة مناطق العمل وأصول التنفيذ والاستلام".



وفي التفاصيل، حضر الورشة التدريبية وكيل وزارة النقل لتشغيل وصيانة الطرق المهندس طارق الشامي، ومدير عام الإدارة العامة للسلامة بالوزارة المهندس محمد آل عبود وعدد من المتخصصين في سلامة مناطق العمل.



واستهدفت الورشة مدراء ومهندسي إدارة السلامة بفروع وزارة النقل في مناطق المملكة، وتناولت رفع مستوى السلامة في مناطق العمل على طرق وزارة النقل وتطبيق إرشادات "مراقبة حركة المرور في منطقة العمل" عبر تفعيل عملية الكشف والمراقبة على التحويلات المرورية بالإضافة إلى تطبيق مواصفات عناصر سلامة الطرق كاللوحات المرورية والعلامات الأرضية والحواجز الواقية، وكيفية مراجعة التصميمات التنفيذية الخاصة بعناصر سلامة الطرق، وعملية التأكد من مطابقة الأعمال المنفذة للمواصفات الفنية وأصول الصناعة أثناء وبعد التنفيذ.



وتضمن برنامج الورشة زيارة ميدانية للمستفيدين البالغ عددهم 32 مستفيد لمناطق عمل وزارة النقل.



يذكر أن وزارة النقل تحرص على تنفيذ أعمالها بأعلى معايير السلامة والجودة على الطرق، وضمان استمرار أعمالها وفق الخطة التشغيلية للوزارة، لإنجاز كافة المشروعات ومواجهة جميع التحديات والأزمات، تعزيزاً لكفاءة التشغيل والأداء وتقديم خدمات فعالة للمستفيدين، تحقيقاً لأهداف ومبادرات رؤية المملكة 2030 م.