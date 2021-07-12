‫شاهد.. "تنمية وإعمار اليمن" يبدأ نشاطاً للإصحاح البيئي في مأرب

‫نشاط البرنامج يغطي 14 مديرية ويمتد لـ20 يوماً

بدأ البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن نشاطاً ضمن اهتمامه بالإصحاح البيئي في محافظة مأرب، يشمل عمليات الرش والتعقيم؛ بهدف رفع مستوى الصحة العامة، وخفض معدل انتشار الأمراض، بحضور مدير عام صندوق النظافة والتحسين في المحافظة محمد عطية، ومدير عام مكتب البيئة المهندس محمد العبادي.

‫وكان البرنامج قد استحدث مشاريع الإصحاح البيئي مؤخراً للمساهمة في دعم السلطة المحلية في أداء خدماتها المتعلقة بأعمال النظافة في المحافظات اليمنية ورفع كفاءتها في هذا الصدد، وباعتبار محافظة مأرب من المحافظات المتضررة من تبعات السيول المدارية التي تخفض من مستوى الصحة العامة، سيمتد نشاط البرنامج لمدة 20 يوماً لتنفيذ عمليات الرش الضبابي للقضاء على الحشرات الناقلة للأمراض مثل حمى الضنك والملاريا، وتعقيم الأسواق للحد من انتشار جائحة “كورونا”، في 14 مديرية في مأرب.

‫ويعتزم البرنامج مواصلة تنفيذ أعماله البيئية بعد أن أطلق أول حملات الإصحاح البيئي في محافظة عدن تحت مسمى (عدن أجمل) وهدفت إلى دعم صندوق النظافة في عدن، وأحدثت فارقاً إيجابياً من خلال رفع كفاءة عمل صندوق النظافة بنسبة 78%.

‫ويعمل البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن على تنفيذ مشاريعه التي تسهم في تحسين المعيشة في اليمن من خلال دعم القطاعات الحيوية بعد دراسة احتياج كلٍ من قطاع الصحة، والزراعة والثروة السمكية، والنقل، والتعليم، والمياه، والمباني الحكومية.