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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على فندق في مقديشو

جددت موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية والعنف

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.

وعبّر عن تعازيه لذوي الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

منظمة التعاون الإسلامي

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"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على فندق في مقديشو
سبق

أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.

وعبّر عن تعازيه لذوي الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

17 أغسطس 2020 - 27 ذو الحجة 1441
02:13 PM

"التعاون الإسلامي" تدين بشدة الهجوم على فندق في مقديشو

جددت موقفها الثابت الرافض للأعمال الإرهابية والعنف

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت منظمة التعاون الإسلامي بشدة الهجوم الإرهابي على فندق في العاصمة الصومالية مقديشو وأسفر عن سقوط قتلى وجرحى.

وأكد الأمين العام للمنظمة الدكتور يوسف بن أحمد العثيمين في بيان صدر اليوم, وقوف منظمة التعاون الإسلامي وتضامنها مع الصومال في محاربته للإرهاب، مجدداَ موقف المنظمة الثابت والرافض للأعمال الإرهابية والعنف والتطرف بجميع تجلياتها.

وعبّر عن تعازيه لذوي الضحايا وشعب وحكومة جمهورية الصومال الفيدرالية، متمنياً الشفاء العاجل للجرحى.

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