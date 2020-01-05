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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8193 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8193.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 182 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والكابلات السعودية، وصناعة الورق، وأليانز إس إف، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والدرع العربي، وعناية، وأسمنت الشمالية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.79%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.22 نقطة ليقفل عند مستوى 6810.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 687 صفقة.

مؤشر الأسهم السعودية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8193 نقطة
سبق

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8193.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 182 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والكابلات السعودية، وصناعة الورق، وأليانز إس إف، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والدرع العربي، وعناية، وأسمنت الشمالية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.79%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.22 نقطة ليقفل عند مستوى 6810.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 687 صفقة.

05 يناير 2020 - 10 جمادى الأول 1441
04:07 PM

سوق الأسهم يغلق منخفضاً عند 8193 نقطة

بتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضاً 203.29 نقطة ليقفل عند مستوى 8193.72 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 4.2 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 175 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 185 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 11 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 182 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: أنعام القابضة، والكابلات السعودية، وصناعة الورق، وأليانز إس إف، واللجين الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات: التأمين العربية، والأبحاث والتسويق، والدرع العربي، وعناية، وأسمنت الشمالية فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10.00% و7.79%.

فيما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والإنماء، وكيان السعودية، والراجحي، والجزيرة هي الأكثر نشاطاً بالكمية، كما كانت أسهم شركات: أرامكو السعودية، والراجحي، والإنماء، وسابك، والبحري هي الأكثر نشاطاً في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضاً 70.22 نقطة ليقفل عند مستوى 6810.26 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 8 ملايين ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 195 ألف سهم تقاسمتها 687 صفقة.

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