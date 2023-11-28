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بمناسبة يومه العالمي .."غوتيريس": نؤكد الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل لحقوقه

شدد على أن الوضع في الأراضي المحتلة لا يزال يمثل تحديًا للسلام الدولي

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يمثل تحديا قائما للأمن والسلام العالمي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا".

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بمناسبة يومه العالمي .."غوتيريس": نؤكد الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل لحقوقه
سبق

شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يمثل تحديا قائما للأمن والسلام العالمي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا".

28 نوفمبر 2021 - 23 ربيع الآخر 1443
09:21 PM

بمناسبة يومه العالمي .."غوتيريس": نؤكد الالتزام تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل لحقوقه

شدد على أن الوضع في الأراضي المحتلة لا يزال يمثل تحديًا للسلام الدولي

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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شدد أمين عام الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس، اليوم (الأحد)، على أن الوضع في الأراضي الفلسطينية المحتلة لا يزال يمثل تحديا قائما للأمن والسلام العالمي؛ وذلك بمناسبة اليوم العالمي للتضامن مع فلسطين.

وقال "غوتيريس" عبر "تويتر": "في اليوم العالمي للتضامن مع الشعب الفلسطيني نريد التأكيد على التزامنا تجاه الشعب الفلسطيني حتى يصل إلى حقوقه ويبني مستقبلا مليئا بالسلام للفلسطينيين والإسرائيليين معا".

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