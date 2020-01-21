برامج "العلوم التطبيقية" بجامعة أم القرى تحصل على الاعتماد الأكاديمي الدولي

تتويجاً لجهود تطوير المقررات التعليمية المتوافقة مع المقاييس العالمية والجودة العالية

حصلت برامج كلية العلوم التطبيقية "الفيزياء، والفيزياء الطبية، والعلوم الرياضية" بجامعة أم القرى على الاعتماد الأكاديمي الدولي من هيئة الاعتماد الألمانية "ASIIN"، لتصبح كافة برامج الكلية معتمدة دولياً بعد حصول برامج الكيمياء والأحياء، والأحياء الدقيقة على ذات الاعتماد في أكتوبر الماضي.

وقال عميد كلية العلوم التطبيقية الدكتور حاتم الطس: إن هذا الإنجاز أتى تتويجاً للجهود المبذولة من منسوبي الكلية في إعداد الخطط الدراسية وتطوير المقررات التعليمية المتوافقة مع المقاييس العالمية، والهادفة إلى تقديم خدمات تعليمية ذات جودة عالية.

وقدّم "الطس" شكره لكل المساهمين في هذا الإنجاز من وكلاء ورؤساء أقسام وأعضاء هيئة التدريس والطلاب والطالبات.

يُذكر أن (ASIIN) هي منظمة اعتماد ألمانية متخصصة في منح شهادات الاعتماد الأكاديمي لبرامج البكالوريوس والدراسات العليا لتخصصات العلوم الطبيعية، والرياضيات، والهندسة والحاسب الآلي، وذات خبرة طويلة في مجال اعتماد البرامج الأكاديمية.