النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

ترقية عدد من ضباط لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني

قلّد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني في المدينة المنورة اللواء حسين بن جابر الحربي، عدداً من الضباط الذين تم صدور الأمر الملكي بترقيتهم، وهم: العميد محمد بن شفلوت، والعميد عزيز القحص، والعميد وليد أبو عجمة، والعميد منصور العتيبي، والعقيد طلال الشمري، والعقيد هذيل الهذيلي.

ورفع "الحربي" للمترقين تهنئته لهم بالثقة الملكية الغالية، وأكد حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

الرئيسية/ المملكة / مجتمع

اعلان
ترقية عدد من ضباط لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني
سبق

قلّد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني في المدينة المنورة اللواء حسين بن جابر الحربي، عدداً من الضباط الذين تم صدور الأمر الملكي بترقيتهم، وهم: العميد محمد بن شفلوت، والعميد عزيز القحص، والعميد وليد أبو عجمة، والعميد منصور العتيبي، والعقيد طلال الشمري، والعقيد هذيل الهذيلي.

ورفع "الحربي" للمترقين تهنئته لهم بالثقة الملكية الغالية، وأكد حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

04 سبتمبر 2018 - 24 ذو الحجة 1439
09:00 AM

ترقية عدد من ضباط لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - المدينة المنورة
1
1,891

قلّد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني في المدينة المنورة اللواء حسين بن جابر الحربي، عدداً من الضباط الذين تم صدور الأمر الملكي بترقيتهم، وهم: العميد محمد بن شفلوت، والعميد عزيز القحص، والعميد وليد أبو عجمة، والعميد منصور العتيبي، والعقيد طلال الشمري، والعقيد هذيل الهذيلي.

ورفع "الحربي" للمترقين تهنئته لهم بالثقة الملكية الغالية، وأكد حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.

شارك برأيك
3
11

هل تطلع على كمية الاستهلاك في فاتورة الكهرباء عند صدورها ؟

تصويت اظهار النتائج
اعلان

بالأرقام

31.1 مليار ..

31.1 مليار ..

23 إبريل
21,031
88.3 مليار ..

88.3 مليار ..

03 فبراير
46,949
75 مليار ..

75 مليار ..

05 يناير
45,861
8.5 مليار ..

8.5 مليار ..

11 نوفمبر
51,121

كاريكاتير

#مثلث_الشر

المقالات

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

هل تَعدِمُ الأم العاقل أطفالها؟

عبدالغني الشيخ
الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

الهروب من مأزق النقل التلفزيوني

وحيد بغدادي
تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

تلبُّك وزاري مع بداية أول يوم دراسي..!

ماجد الحربي
الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

الحاجَّة التي أجابت عن السؤال!

نورة الجايز
الخلل هنا يا stc

الخلل هنا يا stc

سلطان رديف
لماذا نكره المدرسة؟

لماذا نكره المدرسة؟

محمد المالكي
الدعوجية والمحاماة!!

الدعوجية والمحاماة!!

محمد العزي
حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

حج ناجح رغم أنف الحاقدين!

صالح مطر الغامدي
لا جديد في الحج

لا جديد في الحج

محمد بن سرار اليامي
الأولوية للاتحـاد..!!

الأولوية للاتحـاد..!!

محمد الصيـعري
هل" الفلوس" كل شيء..؟!

هل" الفلوس" كل شيء..؟!

ماجد الحربي

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات
التوظيف النسائي.. عدالة الفرص في "نفق" الاجتهادات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2018

تصميم و برمجة     استضافة