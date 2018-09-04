ترقية عدد من ضباط لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني

قلّد قائد لواء الملك فيصل للأمن الخاص بالحرس الوطني في المدينة المنورة اللواء حسين بن جابر الحربي، عدداً من الضباط الذين تم صدور الأمر الملكي بترقيتهم، وهم: العميد محمد بن شفلوت، والعميد عزيز القحص، والعميد وليد أبو عجمة، والعميد منصور العتيبي، والعقيد طلال الشمري، والعقيد هذيل الهذيلي.

ورفع "الحربي" للمترقين تهنئته لهم بالثقة الملكية الغالية، وأكد حجم المسؤولية والأمانة الملقاة على عواتقهم لخدمة الدين ثم المليك والوطن.