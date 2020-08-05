النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بالصور.. ليلة حزينة في بيروت.. عاصفة الدمار تهز العاصمة وخيوط الدخان تتصاعد من كل صوب

عروس الشرق بدت كأرملة.. وشهامة اللبنانيين تطغى على المشهد الكئيب

كانت دموع مروان عبود، محافظ بيروت، التي ذرفها كمدًا وغمًّا، أبلغ تعبير عن الليلة الحزينة التي عاشتها العاصمة اللبنانية، التي تحولت من باريس الشرق الأوسط -كما أطلق عليها عشاقها نسبة إلى ازدهارها في منتصف القرن الماضي- إلى هيروشيما وناجازاكي نسبة إلى الدمار الذي حل عليها في تلك الليلة العصيبة من جراء الانفجارات الضخمة غير المسبوقة التي شعر بها كل سكان بيروت.

وأظهرت مجموعة صور، التقطتها عدسات المصورين، كمّ الخراب والدمار الذي حل بالمدينة الفاتنة، وكأنما تعرضت لقصف جوي شديد للتو، أو أُلقي عليها قنبلة نووية؛ فالبيوت مهشمة، والمباني متداعية، والسيارات محترقة، والقتلى والجرحى يفترشون الطرقات، بينما خيوط الدخان تتصاعد من كل حدب وصوب في العاصمة اللبنانية الحزينة في مشهد سريالي مؤلم.

فعروس الشرق بدت وكأنما أصحبت أرملة في نهاية هذه الليلة العصيبة، وارتفعت الصلوات في المساجد والكنائس، وأكف الضراعة داعية الله أن يمر ذاك الليل الطويل المظلم بسلام؛ لعل يأتي الفجر حاملاً معه النور.

شهامة اللبنانيين

وبالرغم من بشاعة المشهد البيروتي إلا أن الصور الملتقطة أظهرت شهامة الرجال والنساء اللبنانيين الذين جابوا العاصمة ومنطقة المرفأ المنكوبة بحثًا عن مفقودين وجرحى لإسعافهم، وإنقاذ أرواحهم من لهيب النيران المشتعلة، في حين هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ لتطغى تلك المشاهد التلقائية على كآبة المنظر.

فإحدى الصور تُظهر مجموعة من الرجال يحملون امرأة مصابة غائبة عن الوعي، فيما يبحث آخرون عن ناجين لإسعافهم في صورة أخرى، بينما يسير رجلان في صورتَيْن أخريَيْن في حالة يرثى لها، والدماء وآثار الركام تغطي وجهَيْهما وجسدَيْهما.

وخلّف الانفجار الذي طال مرفأ بيروت أضرارًا هائلة مسفرًا عن مقتل نحو 50 شخصًا، وسقوط أكثر من 3000 جريح. وانتشر الركام في كل حدب وصوب، ودُمرت مستودعات بالكامل، فيما أشارت المعلومات الأولية -بحسب وسائل إعلام- إلى أن الانفجار وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
بالصور.. ليلة حزينة في بيروت.. عاصفة الدمار تهز العاصمة وخيوط الدخان تتصاعد من كل صوب
سبق

كانت دموع مروان عبود، محافظ بيروت، التي ذرفها كمدًا وغمًّا، أبلغ تعبير عن الليلة الحزينة التي عاشتها العاصمة اللبنانية، التي تحولت من باريس الشرق الأوسط -كما أطلق عليها عشاقها نسبة إلى ازدهارها في منتصف القرن الماضي- إلى هيروشيما وناجازاكي نسبة إلى الدمار الذي حل عليها في تلك الليلة العصيبة من جراء الانفجارات الضخمة غير المسبوقة التي شعر بها كل سكان بيروت.

وأظهرت مجموعة صور، التقطتها عدسات المصورين، كمّ الخراب والدمار الذي حل بالمدينة الفاتنة، وكأنما تعرضت لقصف جوي شديد للتو، أو أُلقي عليها قنبلة نووية؛ فالبيوت مهشمة، والمباني متداعية، والسيارات محترقة، والقتلى والجرحى يفترشون الطرقات، بينما خيوط الدخان تتصاعد من كل حدب وصوب في العاصمة اللبنانية الحزينة في مشهد سريالي مؤلم.

فعروس الشرق بدت وكأنما أصحبت أرملة في نهاية هذه الليلة العصيبة، وارتفعت الصلوات في المساجد والكنائس، وأكف الضراعة داعية الله أن يمر ذاك الليل الطويل المظلم بسلام؛ لعل يأتي الفجر حاملاً معه النور.

شهامة اللبنانيين

وبالرغم من بشاعة المشهد البيروتي إلا أن الصور الملتقطة أظهرت شهامة الرجال والنساء اللبنانيين الذين جابوا العاصمة ومنطقة المرفأ المنكوبة بحثًا عن مفقودين وجرحى لإسعافهم، وإنقاذ أرواحهم من لهيب النيران المشتعلة، في حين هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ لتطغى تلك المشاهد التلقائية على كآبة المنظر.

فإحدى الصور تُظهر مجموعة من الرجال يحملون امرأة مصابة غائبة عن الوعي، فيما يبحث آخرون عن ناجين لإسعافهم في صورة أخرى، بينما يسير رجلان في صورتَيْن أخريَيْن في حالة يرثى لها، والدماء وآثار الركام تغطي وجهَيْهما وجسدَيْهما.

وخلّف الانفجار الذي طال مرفأ بيروت أضرارًا هائلة مسفرًا عن مقتل نحو 50 شخصًا، وسقوط أكثر من 3000 جريح. وانتشر الركام في كل حدب وصوب، ودُمرت مستودعات بالكامل، فيما أشارت المعلومات الأولية -بحسب وسائل إعلام- إلى أن الانفجار وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

05 أغسطس 2020 - 15 ذو الحجة 1441
01:18 AM

بالصور.. ليلة حزينة في بيروت.. عاصفة الدمار تهز العاصمة وخيوط الدخان تتصاعد من كل صوب

عروس الشرق بدت كأرملة.. وشهامة اللبنانيين تطغى على المشهد الكئيب

A A A
ياسر نجدي - الرياض
7
7,057

كانت دموع مروان عبود، محافظ بيروت، التي ذرفها كمدًا وغمًّا، أبلغ تعبير عن الليلة الحزينة التي عاشتها العاصمة اللبنانية، التي تحولت من باريس الشرق الأوسط -كما أطلق عليها عشاقها نسبة إلى ازدهارها في منتصف القرن الماضي- إلى هيروشيما وناجازاكي نسبة إلى الدمار الذي حل عليها في تلك الليلة العصيبة من جراء الانفجارات الضخمة غير المسبوقة التي شعر بها كل سكان بيروت.

وأظهرت مجموعة صور، التقطتها عدسات المصورين، كمّ الخراب والدمار الذي حل بالمدينة الفاتنة، وكأنما تعرضت لقصف جوي شديد للتو، أو أُلقي عليها قنبلة نووية؛ فالبيوت مهشمة، والمباني متداعية، والسيارات محترقة، والقتلى والجرحى يفترشون الطرقات، بينما خيوط الدخان تتصاعد من كل حدب وصوب في العاصمة اللبنانية الحزينة في مشهد سريالي مؤلم.

فعروس الشرق بدت وكأنما أصحبت أرملة في نهاية هذه الليلة العصيبة، وارتفعت الصلوات في المساجد والكنائس، وأكف الضراعة داعية الله أن يمر ذاك الليل الطويل المظلم بسلام؛ لعل يأتي الفجر حاملاً معه النور.

شهامة اللبنانيين

وبالرغم من بشاعة المشهد البيروتي إلا أن الصور الملتقطة أظهرت شهامة الرجال والنساء اللبنانيين الذين جابوا العاصمة ومنطقة المرفأ المنكوبة بحثًا عن مفقودين وجرحى لإسعافهم، وإنقاذ أرواحهم من لهيب النيران المشتعلة، في حين هرعت سيارات الإسعاف والدفاع المدني إلى موقع الحادث لإنقاذ ما يمكن إنقاذه؛ لتطغى تلك المشاهد التلقائية على كآبة المنظر.

فإحدى الصور تُظهر مجموعة من الرجال يحملون امرأة مصابة غائبة عن الوعي، فيما يبحث آخرون عن ناجين لإسعافهم في صورة أخرى، بينما يسير رجلان في صورتَيْن أخريَيْن في حالة يرثى لها، والدماء وآثار الركام تغطي وجهَيْهما وجسدَيْهما.

وخلّف الانفجار الذي طال مرفأ بيروت أضرارًا هائلة مسفرًا عن مقتل نحو 50 شخصًا، وسقوط أكثر من 3000 جريح. وانتشر الركام في كل حدب وصوب، ودُمرت مستودعات بالكامل، فيما أشارت المعلومات الأولية -بحسب وسائل إعلام- إلى أن الانفجار وقع في مخزن لسلاح حزب الله بمرفأ بيروت.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,663
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,139
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,875
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,396

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

اللعب بمشاعر المحتاجين

اللعب بمشاعر المحتاجين

أحمد عجب
الصراع الناعم وشيطان المكتب

الصراع الناعم وشيطان المكتب

عبدالغني الشيخ
موسم الحج والظروف الاستثنائية

موسم الحج والظروف الاستثنائية

ماجد البريكان
الحج ووحدة الأمة

الحج ووحدة الأمة

غسان محمد عسيلان
بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

بسلام آمنين رغمًا عن "أردوغان"

ابتسام منصور القحطاني
سلام على مهد الرسالة والسلام

سلام على مهد الرسالة والسلام

علي آل شرمة
مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

مواجهة (ملاقيف) المجتمع..!

حسن آل عمير
آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

آخر القول: "المثالية" على الورق فقط!

حسين الحازمي
تحلية المياه والريادة الصناعية

تحلية المياه والريادة الصناعية

ماجد البريكان
عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عندما يجتمع الفساد الفكري والمادي

عبدالرحمن المرشد

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة