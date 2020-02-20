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"إكرام" توقع اتفاقية مع قاعة أفراح الخالدية لحفظ فائض الطعام

الأولى تفعيلًا لقرار وزير الشؤون البلدية

وقّعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، اليوم الخميس، مع مالك قاعة الخالدية في مكة إسماعيل عبد الستار؛ اتفاقية تعاون لحفظ فائض الطعام من القاعة وتوزيعها على المستحقين في أحياء مكة المكرمة.

جرى التوقيع على الاتفاقية في مكتب رئيس بلدية المسفلة، المهندس أيمن وقاد، الذي بارك هذه الخطوة لصاحب القاعة، وأثنى عليها؛ كونها تمثل أول اتفاقية تُعقد تفعيلًا لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بإلزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتعتبر جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، جهة متخصصة في حفظ الفائض من الطعام والمواد الغذائية، وهي مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجمعية الوحيدة التي تعمل في مكة المكرمة.

وكانت الجمعية أبرمت مذكرة تعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وقال رئيس بلدية المسفلة المهندس أيمن وقاد، في تصريح له: نحن ننفذ الأوامر والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية القروية.

وأضاف: تحرص الوزارة على حفظ النعمة، وهذا الأمر قبل أن يكون صادرًا من جهة حكومية هو واجب الجميع بحفظ النعمة وإكرامها؛ حتى يبارك الله لنا فيها.

وأعرب عن شكره لجمعية "إكرام" لحرصها الدائم على تطبيق الأنظمة وحفظ النعمة، وشكر إسماعيل عبدالستار على المبادرة والإسراع في عقد الاتفاقية.

ودعا "وقاد" جميع قصور الأفراح والمطاعم والاستراحات في مكة، إلى المبادرة بعقد اتفاقيات مع جمعية إكرام لحفظ الطعام؛ تنفيذًا للأوامر الصادرة، وحفظًا للنعمة، ومنعًا للهدر الاقتصادي.

من جهته قال صاحب القاعة: إن مبادرته بتوقيع هذه الاتفاقية كانت ابتغاء وجه الله تعالى من الأجر والثواب وإطعام الفقراء والمساكين، مبديًا سعادته من كونه أول جهة توقع هذه الاتفاقية بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيًا أصحاب القاعات والاستراحات والقصور إلى حفظ النعم والامتثال لأمر الله تعالى أولًا، ثم توجيه ولاة أمر هذه البلاد.

إكرام

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"إكرام" توقع اتفاقية مع قاعة أفراح الخالدية لحفظ فائض الطعام
سبق

وقّعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، اليوم الخميس، مع مالك قاعة الخالدية في مكة إسماعيل عبد الستار؛ اتفاقية تعاون لحفظ فائض الطعام من القاعة وتوزيعها على المستحقين في أحياء مكة المكرمة.

جرى التوقيع على الاتفاقية في مكتب رئيس بلدية المسفلة، المهندس أيمن وقاد، الذي بارك هذه الخطوة لصاحب القاعة، وأثنى عليها؛ كونها تمثل أول اتفاقية تُعقد تفعيلًا لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بإلزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتعتبر جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، جهة متخصصة في حفظ الفائض من الطعام والمواد الغذائية، وهي مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجمعية الوحيدة التي تعمل في مكة المكرمة.

وكانت الجمعية أبرمت مذكرة تعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وقال رئيس بلدية المسفلة المهندس أيمن وقاد، في تصريح له: نحن ننفذ الأوامر والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية القروية.

وأضاف: تحرص الوزارة على حفظ النعمة، وهذا الأمر قبل أن يكون صادرًا من جهة حكومية هو واجب الجميع بحفظ النعمة وإكرامها؛ حتى يبارك الله لنا فيها.

وأعرب عن شكره لجمعية "إكرام" لحرصها الدائم على تطبيق الأنظمة وحفظ النعمة، وشكر إسماعيل عبدالستار على المبادرة والإسراع في عقد الاتفاقية.

ودعا "وقاد" جميع قصور الأفراح والمطاعم والاستراحات في مكة، إلى المبادرة بعقد اتفاقيات مع جمعية إكرام لحفظ الطعام؛ تنفيذًا للأوامر الصادرة، وحفظًا للنعمة، ومنعًا للهدر الاقتصادي.

من جهته قال صاحب القاعة: إن مبادرته بتوقيع هذه الاتفاقية كانت ابتغاء وجه الله تعالى من الأجر والثواب وإطعام الفقراء والمساكين، مبديًا سعادته من كونه أول جهة توقع هذه الاتفاقية بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيًا أصحاب القاعات والاستراحات والقصور إلى حفظ النعم والامتثال لأمر الله تعالى أولًا، ثم توجيه ولاة أمر هذه البلاد.

20 فبراير 2020 - 26 جمادى الآخر 1441
08:11 PM

"إكرام" توقع اتفاقية مع قاعة أفراح الخالدية لحفظ فائض الطعام

الأولى تفعيلًا لقرار وزير الشؤون البلدية

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هادي العصيمي - مكة المكرمة
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وقّعت جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، اليوم الخميس، مع مالك قاعة الخالدية في مكة إسماعيل عبد الستار؛ اتفاقية تعاون لحفظ فائض الطعام من القاعة وتوزيعها على المستحقين في أحياء مكة المكرمة.

جرى التوقيع على الاتفاقية في مكتب رئيس بلدية المسفلة، المهندس أيمن وقاد، الذي بارك هذه الخطوة لصاحب القاعة، وأثنى عليها؛ كونها تمثل أول اتفاقية تُعقد تفعيلًا لقرار وزير الشؤون البلدية والقروية، بإلزام قاعات الأفراح والمناسبات والاستراحات بالتعاقد مع جمعيات حفظ النعمة.

وتعتبر جمعية "إكرام" لحفظ الطعام، جهة متخصصة في حفظ الفائض من الطعام والمواد الغذائية، وهي مرخصة من وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، وهي الجمعية الوحيدة التي تعمل في مكة المكرمة.

وكانت الجمعية أبرمت مذكرة تعاون مع أمانة العاصمة المقدسة.

وقال رئيس بلدية المسفلة المهندس أيمن وقاد، في تصريح له: نحن ننفذ الأوامر والأنظمة الصادرة من وزارة الشؤون البلدية القروية.

وأضاف: تحرص الوزارة على حفظ النعمة، وهذا الأمر قبل أن يكون صادرًا من جهة حكومية هو واجب الجميع بحفظ النعمة وإكرامها؛ حتى يبارك الله لنا فيها.

وأعرب عن شكره لجمعية "إكرام" لحرصها الدائم على تطبيق الأنظمة وحفظ النعمة، وشكر إسماعيل عبدالستار على المبادرة والإسراع في عقد الاتفاقية.

ودعا "وقاد" جميع قصور الأفراح والمطاعم والاستراحات في مكة، إلى المبادرة بعقد اتفاقيات مع جمعية إكرام لحفظ الطعام؛ تنفيذًا للأوامر الصادرة، وحفظًا للنعمة، ومنعًا للهدر الاقتصادي.

من جهته قال صاحب القاعة: إن مبادرته بتوقيع هذه الاتفاقية كانت ابتغاء وجه الله تعالى من الأجر والثواب وإطعام الفقراء والمساكين، مبديًا سعادته من كونه أول جهة توقع هذه الاتفاقية بعد قرار وزارة الشؤون البلدية والقروية، داعيًا أصحاب القاعات والاستراحات والقصور إلى حفظ النعم والامتثال لأمر الله تعالى أولًا، ثم توجيه ولاة أمر هذه البلاد.

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