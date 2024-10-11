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"الزايدي" يدشن مبادرة معلمي الخرج للتبرع بالدم

استجابة لدعوة وحاجة مستشفى الملك خالد

دشن مساعد الشؤون التعليمية بتعليم الخرج، عبدالله بن عاقل الزايدي، اليوم، مبادرة "معلمي تعليم الخرج" للتبرع بالدم، في مقر بنك الدم بمستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.

وقال "الزايدي" الذي بادر بالتبرع بالدم: إن المبادرة تهدف إلى تحفيز كل منسوبي "تعليم الخرج" من معلمين وإداريين للتبرع بالدم، ولنشر أهميته وفوائده داخل المجتمع.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات المجتمعية والبرامج المشتركة بين تعليم الخرج ومستشفى الملك خالد، التي تساهم -بإذن الله- في رعاية وخدمة المرضى وتلبيه احتياجاتهم.

والْتقى نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج، الدكتور هاني الردادي، مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية، عبدالله بن عاقل الزايدي، وقدّم له الشكر والتقدير على هذه المبادرة التي تساهم في سد حاجة المرضى من الدم ومشتقاته؛ داعيا الله عز وجل أن يكتبها في موازين الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يُذكر أن بنك الدم في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، أعلن في وقت سابق، حاجته الماسة لمتبرعين بالدم من جميع الفصائل، لسد حاجة المرضى من الدم ومشتقاته.

ودعا الراغبين في التبرع بالدم إلى التسجيل عبر تطبيق "موعد" ومن ثم التوجه لقسم بنك الدم في المستشفى للقيام بعملية التبرع بالدم.

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

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"الزايدي" يدشن مبادرة معلمي الخرج للتبرع بالدم
سبق

دشن مساعد الشؤون التعليمية بتعليم الخرج، عبدالله بن عاقل الزايدي، اليوم، مبادرة "معلمي تعليم الخرج" للتبرع بالدم، في مقر بنك الدم بمستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.

وقال "الزايدي" الذي بادر بالتبرع بالدم: إن المبادرة تهدف إلى تحفيز كل منسوبي "تعليم الخرج" من معلمين وإداريين للتبرع بالدم، ولنشر أهميته وفوائده داخل المجتمع.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات المجتمعية والبرامج المشتركة بين تعليم الخرج ومستشفى الملك خالد، التي تساهم -بإذن الله- في رعاية وخدمة المرضى وتلبيه احتياجاتهم.

والْتقى نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج، الدكتور هاني الردادي، مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية، عبدالله بن عاقل الزايدي، وقدّم له الشكر والتقدير على هذه المبادرة التي تساهم في سد حاجة المرضى من الدم ومشتقاته؛ داعيا الله عز وجل أن يكتبها في موازين الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يُذكر أن بنك الدم في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، أعلن في وقت سابق، حاجته الماسة لمتبرعين بالدم من جميع الفصائل، لسد حاجة المرضى من الدم ومشتقاته.

ودعا الراغبين في التبرع بالدم إلى التسجيل عبر تطبيق "موعد" ومن ثم التوجه لقسم بنك الدم في المستشفى للقيام بعملية التبرع بالدم.

11 أكتوبر 2020 - 24 صفر 1442
04:28 PM

"الزايدي" يدشن مبادرة معلمي الخرج للتبرع بالدم

استجابة لدعوة وحاجة مستشفى الملك خالد

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عبدالسلام العنزي - الخرج
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دشن مساعد الشؤون التعليمية بتعليم الخرج، عبدالله بن عاقل الزايدي، اليوم، مبادرة "معلمي تعليم الخرج" للتبرع بالدم، في مقر بنك الدم بمستشفى الملك خالد، ومركز الأمير سلطان للخدمات الصحية بمحافظة الخرج.

وقال "الزايدي" الذي بادر بالتبرع بالدم: إن المبادرة تهدف إلى تحفيز كل منسوبي "تعليم الخرج" من معلمين وإداريين للتبرع بالدم، ولنشر أهميته وفوائده داخل المجتمع.

وأضاف أن هذه المبادرة تأتي امتدادًا للمبادرات المجتمعية والبرامج المشتركة بين تعليم الخرج ومستشفى الملك خالد، التي تساهم -بإذن الله- في رعاية وخدمة المرضى وتلبيه احتياجاتهم.

والْتقى نائب مدير مستشفى الملك خالد بالخرج، الدكتور هاني الردادي، مساعد مدير تعليم الخرج للشؤون التعليمية، عبدالله بن عاقل الزايدي، وقدّم له الشكر والتقدير على هذه المبادرة التي تساهم في سد حاجة المرضى من الدم ومشتقاته؛ داعيا الله عز وجل أن يكتبها في موازين الأعمال ويجعلها خالصة لوجهه الكريم.

يُذكر أن بنك الدم في مستشفى الملك خالد بمحافظة الخرج، أعلن في وقت سابق، حاجته الماسة لمتبرعين بالدم من جميع الفصائل، لسد حاجة المرضى من الدم ومشتقاته.

ودعا الراغبين في التبرع بالدم إلى التسجيل عبر تطبيق "موعد" ومن ثم التوجه لقسم بنك الدم في المستشفى للقيام بعملية التبرع بالدم.

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