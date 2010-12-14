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عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

أدوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته

اقتحم عشرات من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم, باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس, أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى, ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

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عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحم عشرات من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم, باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس, أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى, ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

13 ديسمبر 2021 - 9 جمادى الأول 1443
02:12 PM

عشرات المستوطنين وجنود الاحتلال يقتحمون "الأقصى"

أدوا طقوسًا تلمودية ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته

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صحيفة سبق الإلكترونية - القدس
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اقتحم عشرات من المستوطنين وجنود الاحتلال الإسرائيلي اليوم, باحات المسجد الأقصى بحماية من شرطة الاحتلال.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس, أن عشرات المستوطنين اقتحموا المسجد الأقصى وأدوا طقوسًا تلمودية في المنطقة الشرقية في المسجد الأقصى, ونفّذوا جولات استفزازية في باحاته.

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