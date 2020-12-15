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خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسمو أمير دولة الكويت

هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

بدوره، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

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خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسمو أمير دولة الكويت
سبق

أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

بدوره، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

15 ديسمبر 2020 - 30 ربيع الآخر 1442
11:00 PM
اخر تعديل
16 ديسمبر 2020 - 1 جمادى الأول 1442
04:14 AM

خادم الحرمين الشريفين يُجري اتصالاً هاتفيًّا بسمو أمير دولة الكويت

هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - نيوم
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أجرى خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ـ حفظه الله ـ اتصالاً هاتفيًّا اليوم بصاحب السمو الشيخ نواف الأحمد الجابر الصباح، أمير دولة الكويت الشقيقة، هنأه فيه بتشكيل أول حكومة بدولة الكويت في عهد سموه الزاهر.

وأشاد خادم الحرمين الشريفين - أيده الله - خلال الاتصال بمستوى العلاقات المتميزة بين البلدَيْن والشعبَيْن الشقيقَيْن.

بدوره، أعرب سمو أمير دولة الكويت عن بالغ شكره وتقديره لخادم الحرمين الشريفين على تهنئته بهذه المناسبة، منوهًا بعمق العلاقات التاريخية بين البلدَيْن الشقيقَيْن.

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