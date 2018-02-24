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الهطولات تطوف أرجاء المملكة.. "إنذار" لم يتوقف و"المدني" يحذر من التقلبات

رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تحد الرؤية الأفقية

شهدت مناطق المملكة منذ ساعات الفجر الأولى أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، شملت المناطق الغربية والوسطى والشرقية والشمالية، وما زالت مستمرة على بعض المناطق، وسط تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتحذيرات من مديرية الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية.

وقالت ‏"الأرصاد" عن طقس اليوم السبت، أنه يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية، كما توقعت هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وواصل الإنذار المبكر من منتصف مساء أمس تنبيهاته المتقدمة عن الحالة المطرية وخاصة على منطقة المدينة المنورة، وتوقع فيها -بعد مشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وما زالت بعض مناطق المملكة تشهد هطول أمطار متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد.

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الهطولات تطوف أرجاء المملكة.. "إنذار" لم يتوقف و"المدني" يحذر من التقلبات
سبق

شهدت مناطق المملكة منذ ساعات الفجر الأولى أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، شملت المناطق الغربية والوسطى والشرقية والشمالية، وما زالت مستمرة على بعض المناطق، وسط تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتحذيرات من مديرية الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية.

وقالت ‏"الأرصاد" عن طقس اليوم السبت، أنه يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية، كما توقعت هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وواصل الإنذار المبكر من منتصف مساء أمس تنبيهاته المتقدمة عن الحالة المطرية وخاصة على منطقة المدينة المنورة، وتوقع فيها -بعد مشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وما زالت بعض مناطق المملكة تشهد هطول أمطار متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد.

24 فبراير 2018 - 8 جمادى الآخر 1439
11:09 AM

الهطولات تطوف أرجاء المملكة.. "إنذار" لم يتوقف و"المدني" يحذر من التقلبات

رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات البرد ورياح نشطة تحد الرؤية الأفقية

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خالد الشاماني - المدينة المنورة
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18,477

شهدت مناطق المملكة منذ ساعات الفجر الأولى أمطاراً خفيفة إلى متوسطة، شملت المناطق الغربية والوسطى والشرقية والشمالية، وما زالت مستمرة على بعض المناطق، وسط تنبيهات متقدمة من الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة وتحذيرات من مديرية الدفاع المدني بأخذ الحيطة والحذر من التقلبات الجوية.

وقالت ‏"الأرصاد" عن طقس اليوم السبت، أنه يتوقع -بمشيئة الله تعالى- استمرار هطول الأمطار من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح سطحية نشطة على مناطق تبوك والمدينة المنورة وحائل والجوف والحدود الشمالية والقصيم والرياض والشرقية، كما توقعت هطول أمطار رعدية على مرتفعات عسير، والباحة، ومكة المكرمة.

وواصل الإنذار المبكر من منتصف مساء أمس تنبيهاته المتقدمة عن الحالة المطرية وخاصة على منطقة المدينة المنورة، وتوقع فيها -بعد مشيئة الله تعالى- استمرار هطول أمطار رعدية متوسطة إلى غزيرة مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية.

وما زالت بعض مناطق المملكة تشهد هطول أمطار متوسطة، جعلها الله أمطار خير وبركة وعم بنفعها العباد والبلاد.

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