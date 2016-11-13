بيشة.. عملية جراحية ناجحة لإزالة مياه زرقاء من عين طفل عمره شهر

أجراها فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله للمرة الأولى

تمكّن فريق طبي في مستشفى الملك عبدالله ببيشة من إجراء أول عملية لإزالة مياه زرقاء من عين طفل حديث الولادة يبلغ من العمر شهرًا واحدًا، سعودي الجنسية.



وكان الطفل يعاني من مياه زرقاء مولود بها، ومنذ ولادته باشر الطبيب المعالج حالته؛ حيث كان قياس ضغط العين مرتفعًا، وأعطي العلاج والأدوية اللازمة لتخفيض ضغط العين.



وبعد استقرار حالة العين قرّر الأطباء إجراء عملية إزالة المياه الزرقاء، والطفل الآن يتمتّع بصحة جيدة ولله الحمد.



يذكر أن هذه العملية تجرى لأول مرة في مستشفى الملك عبدالله ببيشة، في ظل التطور والإمكانيات التي تقدمها وزارة الصحة ممثلة بصحة بيشة.