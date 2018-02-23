شاهد.. وفد طلابي من كلية العلوم بالطائف في زيارة علمية لجامعة "كاوست"

ناقشوا إمكانية تنفيذ بحوث مشتركة والاستفادة من تجهيزاتها

زار وفد طلابي من طلاب وطالبات من شطري كلية العلوم في جامعة الطائف مرحلة البكالوريوس، ترافقهم مجموعة من المحاضرين والمحاضرات، من جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية "كاوست".

وجاءت هذه الزيارة كجزء من برامج جامعة الطائف لدعم تنمية الجوانب العلمية والبحثية للطلاب والطالبات وفتح آفاق التعاون في مجالات المعرفة مع الجامعات الأخرى.

بدأ برنامج الزيارة العلمية لطلاب وطالبات جامعة الطائف بورشة عمل تعريفية عن جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية، أعقبتها محاضرة من نائب الرئيس للشؤون السعودية في الجامعة الدكتورة نجاح عشري، أكدت خلالها أهمية زيارة وفد جامعة الطائف علميًّا لجامعة "كاوست"، وبعدها أجابت عن الأسئلة الموجهة إليها من أعضاء الوفد.

كما ناقش مسؤولو الكلية المشاركون في الزيارة مع الدكتورة عشري، سبل التعاون المشترك بين الجامعتين، والتنسيق لعقد لقاء لاحق يجمعها مع وفد من إدارة كلية العلوم بجامعة الطائف، لإعداد مذكرات تفاهم أكاديمية وبحثية وغيرها من الاتفاقيات المشتركة بين الجامعتين.

وزار الوفد الطلابي معامل "كاوست" المرتبطة بالعلوم وخدمة المجتمع والبيئة والصناعة؛ كمعامل الكيمياء التحليلية "Analytical Chemistry"، والمختبر الرئيس لتصنيع النانو "Nanofabrication"، ومركز الطاقة الشمسية "Solar Center KSC".

وتلقى وفد طلاب جامعة الطائف محاضرات في مجالات الرياضيات التطبيقية "Applied Mathematics"، والجيوفيزياء الهندسية "Engineering geophysics"، والفيزياء النظرية "Theoretical Physics"، والمواد الحيوية "Biomaterials"، والكيمياء "Chemistry"، وتخلل ذلك استعراض ومناقشة إمكانات تنفيذ بعض البحوث المشتركة والاستفادة من التجهيزات الحديثة المتوافرة لدى "كاوست".

كما زار الطلاب والطالبات المشاركون المنطقةَ السكنية للملتحقين ببرامج الجامعة، وتبادل الجميع الشكر للجامعتين على هذه الزيارة التي تعد الأولى لجامعة الطائف، مؤكدين أهمية التعاون بين الجامعتين.

يشار إلى أن الزيارة نظَّمها وأشرف عليها قسم الرياضيات والإحصاء بكلية العلوم بجامعة الطائف، ممثلًا في رئيس القسم الدكتور عبدالله الشريف، بالتعاون مع وحدة الأنشطة بعمادة كلية العلوم، ممثلة في رئيس الوحدة الدكتور السيد محمد أبو دهب، وبمشاركة رؤساء الأقسام في الكلية الدكتور عبدالرحمن بابطين، والدكتور سلطان العميري، والدكتور محمد المالكي، والدكتور صقر العتيبي، وذلك بالتنسيق مع مسؤولَي العلاقات العامة بجامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية: عبدالرحمن باصقر، وولاء عيسى.