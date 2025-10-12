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الاتحاد يوقّع مع البرازيلي برونو هنريكي خلفًا للأرجنتيني "خيل"

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي (30 عامًا) القادم من نادي بالميراس البرازيلي؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وتأتي هذه الصفقة بالتعاقد مع قائد فريق بالميراس ليكون بديلاً للراحل الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أعلنت الإدارة إعارته لصفوف نادي ساو باولو البرازيلي.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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الاتحاد يوقّع مع البرازيلي برونو هنريكي خلفًا للأرجنتيني "خيل"
سبق

أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي (30 عامًا) القادم من نادي بالميراس البرازيلي؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وتأتي هذه الصفقة بالتعاقد مع قائد فريق بالميراس ليكون بديلاً للراحل الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أعلنت الإدارة إعارته لصفوف نادي ساو باولو البرازيلي.

12 أكتوبر 2020 - 25 صفر 1442
08:34 PM

الاتحاد يوقّع مع البرازيلي برونو هنريكي خلفًا للأرجنتيني "خيل"

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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أعلنت إدارة نادي الاتحاد تعاقدها مع لاعب خط الوسط البرازيلي برونو هنريكي (30 عامًا) القادم من نادي بالميراس البرازيلي؛ وذلك لدعم صفوف الفريق الأول لكرة القدم للموسم الرياضي الجديد 2020-2021.

وتأتي هذه الصفقة بالتعاقد مع قائد فريق بالميراس ليكون بديلاً للراحل الأرجنتيني ليوناردو خيل الذي أعلنت الإدارة إعارته لصفوف نادي ساو باولو البرازيلي.

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