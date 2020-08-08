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"تنظيم الكهرباء" تكشف عن حالة لا يجوز فيها فصل الخدمة رغم عدم السداد

أكدت سابقاً أنه إذا شك المستهلك في أداء العداد عليه التقدم بطلب فحص

قالت هيئة تنظيم الكهرباء ،اليوم، مخاطبة المستهلكين: "من حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في حال وجود شكوى قائمة متعلقة بالاستهلاك لدى الهيئة".

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" ، أنه "إذا كانت شكوى المستهلك لدى الهيئة تتعلق بقيمة الاستهلاك، فلا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة مع ضرورة سداد أي مستحقات لا تتعلق بالمبالغ موضع الشكوى القائمة".

يُذكر ان الهيئة كانت قد أكدت في وقت سابق أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد، فيجب التقدم إلى مقدم الخدمة بطلب فحص عداد، مبينة أنه بعدها سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب وفحص العداد، كاشفة أنه في حال وجود عطل في العداد سيكون الفحص مجاناً.

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"تنظيم الكهرباء" تكشف عن حالة لا يجوز فيها فصل الخدمة رغم عدم السداد
سبق

قالت هيئة تنظيم الكهرباء ،اليوم، مخاطبة المستهلكين: "من حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في حال وجود شكوى قائمة متعلقة بالاستهلاك لدى الهيئة".

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" ، أنه "إذا كانت شكوى المستهلك لدى الهيئة تتعلق بقيمة الاستهلاك، فلا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة مع ضرورة سداد أي مستحقات لا تتعلق بالمبالغ موضع الشكوى القائمة".

يُذكر ان الهيئة كانت قد أكدت في وقت سابق أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد، فيجب التقدم إلى مقدم الخدمة بطلب فحص عداد، مبينة أنه بعدها سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب وفحص العداد، كاشفة أنه في حال وجود عطل في العداد سيكون الفحص مجاناً.

08 أغسطس 2020 - 18 ذو الحجة 1441
02:48 PM

"تنظيم الكهرباء" تكشف عن حالة لا يجوز فيها فصل الخدمة رغم عدم السداد

أكدت سابقاً أنه إذا شك المستهلك في أداء العداد عليه التقدم بطلب فحص

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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8,738

قالت هيئة تنظيم الكهرباء ،اليوم، مخاطبة المستهلكين: "من حقك عدم فصل الخدمة الكهربائية لعدم السداد في حال وجود شكوى قائمة متعلقة بالاستهلاك لدى الهيئة".

وأوضحت الهيئة عبر حسابها في "تويتر" ، أنه "إذا كانت شكوى المستهلك لدى الهيئة تتعلق بقيمة الاستهلاك، فلا يحق لمقدم الخدمة فصل الخدمة مع ضرورة سداد أي مستحقات لا تتعلق بالمبالغ موضع الشكوى القائمة".

يُذكر ان الهيئة كانت قد أكدت في وقت سابق أنه في حال كان هناك شك في أداء العداد، فيجب التقدم إلى مقدم الخدمة بطلب فحص عداد، مبينة أنه بعدها سيقوم مقدم الخدمة بتنفيذ الطلب وفحص العداد، كاشفة أنه في حال وجود عطل في العداد سيكون الفحص مجاناً.

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