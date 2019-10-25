النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أفقده اثنتين من بناته.. "انحلال البشرة" يُهدد "جالية" وأبوها يناشد إنقاذها

أصابها المرض منذ الولادة وظروفه لا تسمح بنقلها أو علاجها

ناشد والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"، الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفّيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "الريثي": إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام جراء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118)".

مناشدة انحلال البشرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أفقده اثنتين من بناته.. "انحلال البشرة" يُهدد "جالية" وأبوها يناشد إنقاذها
سبق

ناشد والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"، الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفّيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "الريثي": إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام جراء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118)".

25 أكتوبر 2019 - 26 صفر 1441
03:28 PM

أفقده اثنتين من بناته.. "انحلال البشرة" يُهدد "جالية" وأبوها يناشد إنقاذها

أصابها المرض منذ الولادة وظروفه لا تسمح بنقلها أو علاجها

A A A
محمد المواسي - جازان
17
13,482

ناشد والد الطفلة "جالية جابر أحمد السلمي"، الجهات العليا والمختصة، علاج طفلته التي تُعاني من مرض انحلال البشرة الفقاعي، الذي بات يهدد حياتها؛ مبينًا أنه فَقَدَ اثنتين من بناته قبلها تُوفّيتا بسبب معاناتهما مع المرض.

وقال "الريثي": إن ابنته تَمُرّ بأوجاع وآلام جراء هذا المرض، وقد تَسَبّب في عدم مقدرتها على عيش حياتها الطبيعية كمن في سنها وأذاقها الآلام ليلًا ونهارًا.

وقال الأب: "الطفلة مصابة بهذا المرض منذ الولادة حتى الآن، والمرض يهدد حياتها، وأناشد الجهات المعنية التدخل وإنقاذها؛ كون ظروفي لا تسمح بنقلها وعلاجها؛ فأنا لا أملك على الأقل سيارة تساهم في التنقل وعلاجها، ويمكن التواصل على رقم (0550283118)".

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
35,595
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
33,075
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
28,207
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
37,011

كاريكاتير

"إرهاب نصر الله على المتظاهرين في لبنان"

المقالات

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

رؤية لتطوير التعليم العالي لتحقيق التنمية المستدامة وخدمة المجتمع (1—2)

محمد المنيع
التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

التعليم وجدل الوزيرَيْن...!

حامد الإقبالي
الإسكان ورؤية 2030

الإسكان ورؤية 2030

سارة عفتان
مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

مظاهرات لبنان.. لماذا جذبت الأنظار؟

عبدالرحمن المرشد
باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

باحث علمي وشرعي.. وباحث عن شهرة..!!

ماجد الحربي
أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

أسئلة الطيارين للمراقبين الجويين!

منيف الحربي
ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

ترقية الموظفين كل ست سنوات..!

محمد الصيـعري
قائد ناجح أو مدير فاشل

قائد ناجح أو مدير فاشل

منى الرشيدي
"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

"منشآت".. الحل الأسرع للحالمين

يحيى فقيهي
أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

أسباب تعثُّر بعض البرامج والمشاريع التربوية في التعليم العام

محمد المنيع

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة