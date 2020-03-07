نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك. وتشمل الحالة: مدينة تبوك، ومحافظة البدع وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك وكالة الأنباء السعودية (واس) سبق 2020-03-07 نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.



وتشمل الحالة: مدينة تبوك، ومحافظة البدع وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.

07 مارس 2020 - 12 رجب 1441 02:23 PM

"الأرصاد": رياح نشطة وأتربة مثارة على تبوك تشمل البدع وتيماء وحقل وتستمر حتى الـ7 مساء





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نبّهت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ممثلة في الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، في تقريرٍ لها، اليوم، من نشاط للرياح السطحية وأتربة مثارة تؤدي إلى تدنٍّ في مدى الرؤية على منطقة تبوك.



وتشمل الحالة: مدينة تبوك، ومحافظة البدع وتيماء وحقل، وتستمر حتى الساعة الـسابعة مساءً.