"آل زاهر" يحتفل بزواجه في تثليث

احتفل الشاب عايض بن سعيد بن هداف بن دايس آل زاهر، أحد منسوبي رجال الأمن العام، بزواجه في أحد قصور محافظة تثليث.

وحضر جمعٌ كبير من المشايخ والأعيان والزملاء والشعراء.

وقدّم خال "آل زاهر" الشيخ علي بن عايض بن دايس، التهنئة بهذه المناسبة السعيدة؛ متمنيًا له حياة زوجية سعيدة.