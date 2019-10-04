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الرياض.. رصد منازل طينية تم تحويلها لمستودعات وتخزّن المواد الغذائية فوق أسطحها

رصدت فِرَق أمانة منطقة الرياض، منازل شعبية تم تحويلها لمستودعات تخزين مواد غذائية واستهلاكية وتجميل.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية لأحياء الديرة والبطحاء، وسط الرياض، بمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة وبلدية البطحاء ودوريات الأمانة وفرع وزارة العمل ووزارة التجارة، وبدعم من الحملة الأمنية للضبط الإداري.

وأوضح الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن الحملة المشتركة وقفت على مخالفات من أبرزها تحويل استخدام منازل شعبية في حي الديرة، إلى مستودعات بدون تراخيص لمواد غذائية واستهلاكية وتجميلية.

كذلك تم رصد عدد من الملاحظات؛ منها تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، والتخزين بطريقة سيئة، والتكديس، وعدم تركيب مصائد حشرات، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وتراكم الأتربة على المواد الغذائية والأرفف، وانبعاث روائح كريهة، وتخزين المواد الغذائية مباشرة على الأرض، وعدم رفعها على رفوف، ووجود حشرات، وانعدام التكييف والتهوية، ووجود دورات مياه داخل المواقع، وكذلك استخدام تلك المستودعات المخالفة سكنًا للعمال، ورصد أسلاك كهربائية مكشوفة، ووجود تشققات في الأراضي والجدران والأسقف المستخدمة بالمواقع من الحديد والطين.

وأشار الدكتور الدوسري إلى أنه من ضمن المخالفات، وضْعُ وتخزين المواد الغذائية في أسطح تلك المنازل الشعبية تحت أشعة الشمس والأتربة، معرضة لأشعة الشمس.. كما تم العثور على مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات.

وأكد مدير عام صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أنه تم إغلاق المواقع المخالفة وعددها 14، والتحفظ وحجز المواد الغذائية من قِبَل بلدية البطحاء لحين المراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة، إضافة للمخالفات التي ضُبِطت من قِبَل وزارة العمل ووزارة التجارة حسب الاختصاص.

الرئيسية/ المملكة / محليات

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الرياض.. رصد منازل طينية تم تحويلها لمستودعات وتخزّن المواد الغذائية فوق أسطحها
سبق

رصدت فِرَق أمانة منطقة الرياض، منازل شعبية تم تحويلها لمستودعات تخزين مواد غذائية واستهلاكية وتجميل.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية لأحياء الديرة والبطحاء، وسط الرياض، بمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة وبلدية البطحاء ودوريات الأمانة وفرع وزارة العمل ووزارة التجارة، وبدعم من الحملة الأمنية للضبط الإداري.

وأوضح الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن الحملة المشتركة وقفت على مخالفات من أبرزها تحويل استخدام منازل شعبية في حي الديرة، إلى مستودعات بدون تراخيص لمواد غذائية واستهلاكية وتجميلية.

كذلك تم رصد عدد من الملاحظات؛ منها تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، والتخزين بطريقة سيئة، والتكديس، وعدم تركيب مصائد حشرات، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وتراكم الأتربة على المواد الغذائية والأرفف، وانبعاث روائح كريهة، وتخزين المواد الغذائية مباشرة على الأرض، وعدم رفعها على رفوف، ووجود حشرات، وانعدام التكييف والتهوية، ووجود دورات مياه داخل المواقع، وكذلك استخدام تلك المستودعات المخالفة سكنًا للعمال، ورصد أسلاك كهربائية مكشوفة، ووجود تشققات في الأراضي والجدران والأسقف المستخدمة بالمواقع من الحديد والطين.

وأشار الدكتور الدوسري إلى أنه من ضمن المخالفات، وضْعُ وتخزين المواد الغذائية في أسطح تلك المنازل الشعبية تحت أشعة الشمس والأتربة، معرضة لأشعة الشمس.. كما تم العثور على مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات.

وأكد مدير عام صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أنه تم إغلاق المواقع المخالفة وعددها 14، والتحفظ وحجز المواد الغذائية من قِبَل بلدية البطحاء لحين المراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة، إضافة للمخالفات التي ضُبِطت من قِبَل وزارة العمل ووزارة التجارة حسب الاختصاص.

04 أكتوبر 2019 - 5 صفر 1441
06:16 PM

الرياض.. رصد منازل طينية تم تحويلها لمستودعات وتخزّن المواد الغذائية فوق أسطحها

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عبدالله البرقاوي - الرياض
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رصدت فِرَق أمانة منطقة الرياض، منازل شعبية تم تحويلها لمستودعات تخزين مواد غذائية واستهلاكية وتجميل.

جاء ذلك ضمن الحملة الميدانية لأحياء الديرة والبطحاء، وسط الرياض، بمشاركة الإدارة العامة لصحة البيئة وبلدية البطحاء ودوريات الأمانة وفرع وزارة العمل ووزارة التجارة، وبدعم من الحملة الأمنية للضبط الإداري.

وأوضح الدكتور فلاح بن عبدالله الدوسري المدير العام للإدارة العامة لصحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أن الحملة المشتركة وقفت على مخالفات من أبرزها تحويل استخدام منازل شعبية في حي الديرة، إلى مستودعات بدون تراخيص لمواد غذائية واستهلاكية وتجميلية.

كذلك تم رصد عدد من الملاحظات؛ منها تشغيل عمالة بدون شهادات صحية، والتخزين بطريقة سيئة، والتكديس، وعدم تركيب مصائد حشرات، وعدم الاهتمام بالنظافة العامة، وتراكم الأتربة على المواد الغذائية والأرفف، وانبعاث روائح كريهة، وتخزين المواد الغذائية مباشرة على الأرض، وعدم رفعها على رفوف، ووجود حشرات، وانعدام التكييف والتهوية، ووجود دورات مياه داخل المواقع، وكذلك استخدام تلك المستودعات المخالفة سكنًا للعمال، ورصد أسلاك كهربائية مكشوفة، ووجود تشققات في الأراضي والجدران والأسقف المستخدمة بالمواقع من الحديد والطين.

وأشار الدكتور الدوسري إلى أنه من ضمن المخالفات، وضْعُ وتخزين المواد الغذائية في أسطح تلك المنازل الشعبية تحت أشعة الشمس والأتربة، معرضة لأشعة الشمس.. كما تم العثور على مواد غذائية مجهولة وبدون بيانات.

وأكد مدير عام صحة البيئة في أمانة منطقة الرياض، أنه تم إغلاق المواقع المخالفة وعددها 14، والتحفظ وحجز المواد الغذائية من قِبَل بلدية البطحاء لحين المراجعة وإنهاء الإجراءات اللازمة، إضافة للمخالفات التي ضُبِطت من قِبَل وزارة العمل ووزارة التجارة حسب الاختصاص.

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