الولايات المتحدة تفرض قيودًا على استخدام البنادق بالبلاد

بعد مجزرة فلوريدا

وقَّع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم خلال حفل تكريمي لضباط شرطة، شاركوا في التصدي لعمليات قتل جماعي، وقعت في الولايات المتحدة، على قرار يوصي بفرض تقييد على البنادق في البلاد، وفق ما أوردت "سكاي نيوز".

جاء ذلك في أول خطوة له عقب المجزرة المروعة التي حدثت في مدرسة بولاية فلوريدا الأسبوع الماضي، وأسفرت عن مقتل 17 وإصابة 14 آخرين. واستُخدم في الجريمة بندقية نصف أوتوماتيكية. وتسبب ذلك في غضب عارم.