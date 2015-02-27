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وزارة الخارجية : حكومة المملكة ترفض رفضاً قاطعاً لما ورد في التقرير الذي زود به الكونجرس بشأن جريمة مقتل المواطن جمال خاشقجي رحمه الله

شاهد .. لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات المفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي

قوات التحالف تصدت لها ببسالة واحترافية عالية

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وتنجح قوات التحالف في التصدي للممارسات الحوثية الإجرامية ببسالة واحترافية عالية في كل مرة تحاول فيها الميليشيات الدموية استهداف المدنيين.

قوات التحالف ميليشيا الحوثي الإرهابية طائرات مسيرة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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شاهد .. لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات المفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي
سبق

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وتنجح قوات التحالف في التصدي للممارسات الحوثية الإجرامية ببسالة واحترافية عالية في كل مرة تحاول فيها الميليشيات الدموية استهداف المدنيين.

26 فبراير 2021 - 14 رجب 1442
10:43 PM

شاهد .. لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات المفخخة بدون طيار أطلقتها ميليشيا الحوثي

قوات التحالف تصدت لها ببسالة واحترافية عالية

A A A
محمد المواسي - الرياض
5
11,189

عرضت قيادة القوات المشتركة للتحالف لقطات من اعتراض وتدمير إحدى الطائرات بدون طيار المفخخة التي أطلقتها المليشيا الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران اليوم الجمعة باتجاه السعودية لاستهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة.

وتنجح قوات التحالف في التصدي للممارسات الحوثية الإجرامية ببسالة واحترافية عالية في كل مرة تحاول فيها الميليشيات الدموية استهداف المدنيين.

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