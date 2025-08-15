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"الصحة" تعلن تسجيل 1528 حالة تعافٍ جديدة من "كورونا" و 1413 إصابة

لليوم الخامس على التوالي .. إصابات "كورونا" فوق الألف في بريطانيا

تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس

سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".


وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.

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لليوم الخامس على التوالي .. إصابات "كورونا" فوق الألف في بريطانيا
سبق

سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".


وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.

15 أغسطس 2020 - 25 ذو الحجة 1441
07:18 PM

لليوم الخامس على التوالي .. إصابات "كورونا" فوق الألف في بريطانيا

تسجيل 3 وفيات جديدة بالفيروس

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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سجلت بريطانيا اليوم (السبت) 1.012 حالة إصابة جديدة بـ"كوفيد-19"، في خامس يوم على التوالي تزيد فيه الحالات عن الألف.

وأوضحت السلطات أن ثلاثة أشخاص توفوا بعد 28 يومًا من ثبوت إصابتهم بـ"كورونا".


وأضافت أن بريطانيا سجلت حتى الآن 317.379 حالة إصابة بالمرض.

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