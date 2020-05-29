النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

"عساكم من عواده".. ترفيه يعوّض الأطفال عن إغلاق الملاهي الترفيهية بالجائحة

مبادرة من جمعية الإرشاد للأطفال بمكة لاقت تفاعلًا كبيرًا وتَضَمّنت برامج عدة

نفّذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة خاصة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عساكم من عواده".

وأشار رئيس مجلس الجمعية جزاء المطيري، إلى أن الجمعية من خلال هذه المبادرة سعت لتعويض الأطفال عن حالة الإغلاق للملاهي الترفيهية بسبب كورونا ببرامج مسلية ومفيدة لهم، وهي تعزز الاستخدام الإيجابي للتقنية لدى أبنائنا.

وأكد "المطيري" أن برنامج المبادرة استمر طيلة الأيام الثلاثة الأولى للعيد من التاسعة إلى العاشرة والنصف مساء؛ متضمنًا عدة برامج منها: "بابا فرحان، حكواتي الحجاز، مسابقات حركية، ومجسات حجازية"، وأضاف أن هناك عيدية مرصودة للأطفال بقيمة ١٠٠ ريال، وأن بإمكان مَن يرغب من الأطفال في إرسال مشاركات العيد عبر الواتساب.

وختم حديثه قائلًا: "تفاعل كبير من الأطفال بالحضور للمشاركة والانضمام للبرنامج الترفيهي والتثقيفي من خلال برنامج الزوم وقناة الجمعية".

وأشار عبدالله الغامدي مدير وحدة الإعلام، إلى أن جمعية الإرشاد نفّذت أمسيات رمضانية في ١٠ من شهر رمضان، واستمرت لـ٢٠ من شهر رمضان، حضرها أكثر من ٤٠٠٠ آلاف متابع قدّمها نخبة من المختصين في علم النفس والطب النفسي.

جمعية الإرشاد الأسري والنفسي منطقة مكة المكرمة

الرئيسية/ المملكة / أخبار المناطق

اعلان
"عساكم من عواده".. ترفيه يعوّض الأطفال عن إغلاق الملاهي الترفيهية بالجائحة
سبق

نفّذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة خاصة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عساكم من عواده".

وأشار رئيس مجلس الجمعية جزاء المطيري، إلى أن الجمعية من خلال هذه المبادرة سعت لتعويض الأطفال عن حالة الإغلاق للملاهي الترفيهية بسبب كورونا ببرامج مسلية ومفيدة لهم، وهي تعزز الاستخدام الإيجابي للتقنية لدى أبنائنا.

وأكد "المطيري" أن برنامج المبادرة استمر طيلة الأيام الثلاثة الأولى للعيد من التاسعة إلى العاشرة والنصف مساء؛ متضمنًا عدة برامج منها: "بابا فرحان، حكواتي الحجاز، مسابقات حركية، ومجسات حجازية"، وأضاف أن هناك عيدية مرصودة للأطفال بقيمة ١٠٠ ريال، وأن بإمكان مَن يرغب من الأطفال في إرسال مشاركات العيد عبر الواتساب.

وختم حديثه قائلًا: "تفاعل كبير من الأطفال بالحضور للمشاركة والانضمام للبرنامج الترفيهي والتثقيفي من خلال برنامج الزوم وقناة الجمعية".

وأشار عبدالله الغامدي مدير وحدة الإعلام، إلى أن جمعية الإرشاد نفّذت أمسيات رمضانية في ١٠ من شهر رمضان، واستمرت لـ٢٠ من شهر رمضان، حضرها أكثر من ٤٠٠٠ آلاف متابع قدّمها نخبة من المختصين في علم النفس والطب النفسي.

29 مايو 2020 - 6 شوّال 1441
02:39 PM

"عساكم من عواده".. ترفيه يعوّض الأطفال عن إغلاق الملاهي الترفيهية بالجائحة

مبادرة من جمعية الإرشاد للأطفال بمكة لاقت تفاعلًا كبيرًا وتَضَمّنت برامج عدة

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - مكة المكرمة
0
695

نفّذت جمعية الإرشاد الأسري والنفسي بمنطقة مكة المكرمة، مبادرة خاصة للأطفال بمناسبة عيد الفطر المبارك، تحت شعار "عساكم من عواده".

وأشار رئيس مجلس الجمعية جزاء المطيري، إلى أن الجمعية من خلال هذه المبادرة سعت لتعويض الأطفال عن حالة الإغلاق للملاهي الترفيهية بسبب كورونا ببرامج مسلية ومفيدة لهم، وهي تعزز الاستخدام الإيجابي للتقنية لدى أبنائنا.

وأكد "المطيري" أن برنامج المبادرة استمر طيلة الأيام الثلاثة الأولى للعيد من التاسعة إلى العاشرة والنصف مساء؛ متضمنًا عدة برامج منها: "بابا فرحان، حكواتي الحجاز، مسابقات حركية، ومجسات حجازية"، وأضاف أن هناك عيدية مرصودة للأطفال بقيمة ١٠٠ ريال، وأن بإمكان مَن يرغب من الأطفال في إرسال مشاركات العيد عبر الواتساب.

وختم حديثه قائلًا: "تفاعل كبير من الأطفال بالحضور للمشاركة والانضمام للبرنامج الترفيهي والتثقيفي من خلال برنامج الزوم وقناة الجمعية".

وأشار عبدالله الغامدي مدير وحدة الإعلام، إلى أن جمعية الإرشاد نفّذت أمسيات رمضانية في ١٠ من شهر رمضان، واستمرت لـ٢٠ من شهر رمضان، حضرها أكثر من ٤٠٠٠ آلاف متابع قدّمها نخبة من المختصين في علم النفس والطب النفسي.

اعلان

بالأرقام

2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
6,616
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
16,897
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
21,917
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
42,693

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

المقالات

الشوق للحياة الطبيعية!؟

الشوق للحياة الطبيعية!؟

سارة الجهني
ثلاثة لاءات

ثلاثة لاءات

صالح المسلّم
سفراء.. الوداع الأخير

سفراء.. الوداع الأخير

عبدالسلام المشيطي
رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

رسالة إلى القلب الكبير.. سيدي أنتم عيدنا

عبدالغني الشيخ
العيد عن بُعد..!!

العيد عن بُعد..!!

محمد الصيـعري
التطوع الصحي.. خطوة للأمام

التطوع الصحي.. خطوة للأمام

ماجد البريكان
كل عام ووطن الشموخ بألف خير

كل عام ووطن الشموخ بألف خير

علي آل شرمة
تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

تكبيرات العيد.. شكرًا لـ"الشؤون الإسلامية"

عبدالرحمن المرشد
هؤلاء أحق بالزكاة

هؤلاء أحق بالزكاة

أحمد عجب
(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

(بوب كورن) ليلة العيد في منزلك

حسن آل عمير

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟
مستجدات السباق العالمي.. مَن سيحمل لقب (منقذ العالم) من كورونا؟

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة