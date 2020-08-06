النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء

مشكلة خطيرة تتعلق بمستخدمي الشبكة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد

قالت شركة تويتر، الأربعاء، إنها أصلحت مشكلة أمنية كانت تتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية لبعض مستخدمي تويتر على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، من بينها الرسائل.

وقال موقع التدوين المصغر إنه من غير المعلوم ما إذا كان المتسللون قد استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفًا أنه أجرى تحديثًا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد، حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكّن متسللون في 15 يوليو من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين، ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك، واستخدموها للحصول على عملات رقمية.

تويتر

الرئيسية/ تقنية / أخبار التقنية

اعلان
بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء
سبق

قالت شركة تويتر، الأربعاء، إنها أصلحت مشكلة أمنية كانت تتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية لبعض مستخدمي تويتر على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، من بينها الرسائل.

وقال موقع التدوين المصغر إنه من غير المعلوم ما إذا كان المتسللون قد استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفًا أنه أجرى تحديثًا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد، حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكّن متسللون في 15 يوليو من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين، ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك، واستخدموها للحصول على عملات رقمية.

06 أغسطس 2020 - 16 ذو الحجة 1441
08:55 AM

بعد ما حدث مع "بايدن وأوباما وكيم كاردشيان".. تويتر يتدخل بهذا الإجراء

مشكلة خطيرة تتعلق بمستخدمي الشبكة على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
0
1,534

قالت شركة تويتر، الأربعاء، إنها أصلحت مشكلة أمنية كانت تتيح للمتسللين الدخول إلى بيانات شخصية لبعض مستخدمي تويتر على الأجهزة العاملة بنظام أندرويد، من بينها الرسائل.

وقال موقع التدوين المصغر إنه من غير المعلوم ما إذا كان المتسللون قد استغلوا المشكلة الأمنية، مضيفًا أنه أجرى تحديثًا لتطبيق تويتر على منصة أندرويد، حتى لا تتمكن تطبيقات أخرى من الوصول إلى بياناته.

وتمكّن متسللون في 15 يوليو من الدخول للنظام الداخلي لشركة التواصل الاجتماعي لقرصنة بعض حسابات كبار المستخدمين، ومنهم المرشح لانتخابات الرئاسة الأمريكية جو بايدن، ونجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان، والرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما، والملياردير إيلون ماسك، واستخدموها للحصول على عملات رقمية.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
3,692
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
8,163
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
19,921
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
24,422

كاريكاتير

"نحن وصلنا إلى مفترق طرق وعليك أن تختار"

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!
التمديد لحظر الأسلحة على إيران.. هل تنحاز الدول العظمى للسلام أم للإرهاب؟!

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2020

تصميم و برمجة     استضافة