"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا

"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا
وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى
أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.
وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.
وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.
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توفيق الربيعة
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التجمعات
"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا
محمد المواسي
سبق
2020-03-11
أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.
وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.
وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.
11 مارس 2020 - 16 رجب 1441
11:20 PM
اخر تعديل
12 مارس 2020 - 17 رجب 1441
12:04 AM
"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا
وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى
أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.
وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.
وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.