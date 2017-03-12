‏وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.

أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.

"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا محمد المواسي سبق 2020-03-11 أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا. وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا. ‏وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.

11 مارس 2020 - 16 رجب 1441 11:20 PM

اخر تعديل 12 مارس 2020 - 17 رجب 1441 12:04 AM

"الربيعة": أوصي بتجنُّب المصافحة وإقامة المناسبات التي تجمع أكثر من 50 شخصًا وزير الصحة: مؤقتًا لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى





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أوصى وزير الصحة السعودي، الدكتور توفيق الربيعة، بتجنُّب التجمعات والمصافحة مؤقتًا.

وقال الربيعة: أوصي بشدة تجنُّب إقامة وحضور المناسبات التي يزيد الحضور فيها على ٥٠ شخصًا.

‏وتابع: وكذلك تجنُّب المصافحة (مؤقتًا)؛ لأنها من أكثر أسباب انتقال العدوى.