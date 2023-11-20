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"البسامي" يوجه باستضافة منقذ محتجزي سيل وادي نيرا بالباحة

أمطار غزيرة شملت 25 مركزاً ومحافظة

استضافت فرق الدفاع المدني بإدارة الطرق بمركز نيرا وبتوجيه من مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي أحد المواطنين بعد أن تمكن من إنقاد ثلاثة أشخاص داهمتهم السيول بوادي نيرا واحتجزتهم داخل مركبتهم، وذلك باستخدام معدة ثقيلة ووصل إلى مركبتهم وإخراجهم من وسط السيل بعد أن غمرها السيل وأثنى العميد البسامي على هذه الجهود المباركة في إنقاذ وسلامة بهذا الوادي.

وكان أحد المواطنين قد تمكن من إنقاذ ثلاثة أشخاص داهمتهم السيول بوادي نيرا واحتجزتهم داخل مركبتهم وذلك باستخدام معدة ثقيلة ووصل إلى مركبتهم وإخراجهم من وسط السيل بعد أن غمرها السيل، حيث نوه العميد البسامي بهذه الجهود في إنقاذ الأرواح بهذا الوادي.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي عن هطول أمطار على منطقة الباحة شملت كلاً من المراكز التالية ( الجوه - بيده - الجرين - بالشهم - كرا - جرب - بني سار - برحرح - بني ظبيان - بني عدوان - البلد - نخال - بني كبير - قرن ظبي - نيرا - بني فروه ).

وأضاف: شملت كلاً من ( مدينة الباحة - محافظة المخواه - محافظة المندق - محافظة بني حسن - محافظة بلجرشي - محافظة قلوه ) وشملت الأمطار ( عقبة حزنه - عقبة الباحة - عقبة قلوه ).

أكد أن الأمطار كانت من متوسطة إلى غزيرة نتج عنها احتجاز ثلاثة أشخاص داخل مركبة بوادي نيرا التابع لمحافظة المخواه من منسوبي فرع وزارة النقل بالباحة وتم إخراجهم ولله الحمد من قبل أحد المواطنين بواسطة معدته الثقيلة.

وأردف بأنه تم مباشرة الحوادث المرورية المعتادة. وتم إغلاق كل من ( عقبة الباحة - عقبة حزنه ) احترازياً وتم فتح عقبة الباحة بعد التأكد من خلوها من كافة العوائق، كما بلغ سد ناوان المفيض، ومازالت الفرق الميدانية ودوريات السلامة تباشر أعمالها ومهامها في جميع المواقع.

وناشد في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها ومتابعة ما يصدر من تنبيهات عن الحالة المطرية، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

الدفاع المدني الباحة

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"البسامي" يوجه باستضافة منقذ محتجزي سيل وادي نيرا بالباحة
سبق

استضافت فرق الدفاع المدني بإدارة الطرق بمركز نيرا وبتوجيه من مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي أحد المواطنين بعد أن تمكن من إنقاد ثلاثة أشخاص داهمتهم السيول بوادي نيرا واحتجزتهم داخل مركبتهم، وذلك باستخدام معدة ثقيلة ووصل إلى مركبتهم وإخراجهم من وسط السيل بعد أن غمرها السيل وأثنى العميد البسامي على هذه الجهود المباركة في إنقاذ وسلامة بهذا الوادي.

وكان أحد المواطنين قد تمكن من إنقاذ ثلاثة أشخاص داهمتهم السيول بوادي نيرا واحتجزتهم داخل مركبتهم وذلك باستخدام معدة ثقيلة ووصل إلى مركبتهم وإخراجهم من وسط السيل بعد أن غمرها السيل، حيث نوه العميد البسامي بهذه الجهود في إنقاذ الأرواح بهذا الوادي.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي عن هطول أمطار على منطقة الباحة شملت كلاً من المراكز التالية ( الجوه - بيده - الجرين - بالشهم - كرا - جرب - بني سار - برحرح - بني ظبيان - بني عدوان - البلد - نخال - بني كبير - قرن ظبي - نيرا - بني فروه ).

وأضاف: شملت كلاً من ( مدينة الباحة - محافظة المخواه - محافظة المندق - محافظة بني حسن - محافظة بلجرشي - محافظة قلوه ) وشملت الأمطار ( عقبة حزنه - عقبة الباحة - عقبة قلوه ).

أكد أن الأمطار كانت من متوسطة إلى غزيرة نتج عنها احتجاز ثلاثة أشخاص داخل مركبة بوادي نيرا التابع لمحافظة المخواه من منسوبي فرع وزارة النقل بالباحة وتم إخراجهم ولله الحمد من قبل أحد المواطنين بواسطة معدته الثقيلة.

وأردف بأنه تم مباشرة الحوادث المرورية المعتادة. وتم إغلاق كل من ( عقبة الباحة - عقبة حزنه ) احترازياً وتم فتح عقبة الباحة بعد التأكد من خلوها من كافة العوائق، كما بلغ سد ناوان المفيض، ومازالت الفرق الميدانية ودوريات السلامة تباشر أعمالها ومهامها في جميع المواقع.

وناشد في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها ومتابعة ما يصدر من تنبيهات عن الحالة المطرية، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

20 نوفمبر 2019 - 23 ربيع الأول 1441
09:04 PM

"البسامي" يوجه باستضافة منقذ محتجزي سيل وادي نيرا بالباحة

أمطار غزيرة شملت 25 مركزاً ومحافظة

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صحيفة سبق الإلكترونية - الباحة
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استضافت فرق الدفاع المدني بإدارة الطرق بمركز نيرا وبتوجيه من مدير إدارة الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي أحد المواطنين بعد أن تمكن من إنقاد ثلاثة أشخاص داهمتهم السيول بوادي نيرا واحتجزتهم داخل مركبتهم، وذلك باستخدام معدة ثقيلة ووصل إلى مركبتهم وإخراجهم من وسط السيل بعد أن غمرها السيل وأثنى العميد البسامي على هذه الجهود المباركة في إنقاذ وسلامة بهذا الوادي.

وكان أحد المواطنين قد تمكن من إنقاذ ثلاثة أشخاص داهمتهم السيول بوادي نيرا واحتجزتهم داخل مركبتهم وذلك باستخدام معدة ثقيلة ووصل إلى مركبتهم وإخراجهم من وسط السيل بعد أن غمرها السيل، حيث نوه العميد البسامي بهذه الجهود في إنقاذ الأرواح بهذا الوادي.

وكشف المتحدث الرسمي للدفاع المدني بمنطقة الباحة العقيد / جمعان بن دايس الغامدي عن هطول أمطار على منطقة الباحة شملت كلاً من المراكز التالية ( الجوه - بيده - الجرين - بالشهم - كرا - جرب - بني سار - برحرح - بني ظبيان - بني عدوان - البلد - نخال - بني كبير - قرن ظبي - نيرا - بني فروه ).

وأضاف: شملت كلاً من ( مدينة الباحة - محافظة المخواه - محافظة المندق - محافظة بني حسن - محافظة بلجرشي - محافظة قلوه ) وشملت الأمطار ( عقبة حزنه - عقبة الباحة - عقبة قلوه ).

أكد أن الأمطار كانت من متوسطة إلى غزيرة نتج عنها احتجاز ثلاثة أشخاص داخل مركبة بوادي نيرا التابع لمحافظة المخواه من منسوبي فرع وزارة النقل بالباحة وتم إخراجهم ولله الحمد من قبل أحد المواطنين بواسطة معدته الثقيلة.

وأردف بأنه تم مباشرة الحوادث المرورية المعتادة. وتم إغلاق كل من ( عقبة الباحة - عقبة حزنه ) احترازياً وتم فتح عقبة الباحة بعد التأكد من خلوها من كافة العوائق، كما بلغ سد ناوان المفيض، ومازالت الفرق الميدانية ودوريات السلامة تباشر أعمالها ومهامها في جميع المواقع.

وناشد في ختام تصريحه المواطنين والمقيمين بعدم المجازفة في عبور الأودية أثناء جريانها ومتابعة ما يصدر من تنبيهات عن الحالة المطرية، متمنين للجميع السلامة الدائمة.

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