"متحدث مدني الباحة" إلى رتبة "عميد"

صدر الأمر السامي الكريم، بترقية جمعان بن دايس الغامدي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى رتبة عميد.
"سبق" تبارك للعميد "الغامدي"، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.
صدر الأمر السامي الكريم، بترقية جمعان بن دايس الغامدي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى رتبة عميد.
"سبق" تبارك للعميد "الغامدي"، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.
صدر الأمر السامي الكريم، بترقية جمعان بن دايس الغامدي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى رتبة عميد.
"سبق" تبارك للعميد "الغامدي"، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.
صدر الأمر السامي الكريم، بترقية جمعان بن دايس الغامدي المتحدث الرسمي لمديرية الدفاع المدني بمنطقة الباحة إلى رتبة عميد.
"سبق" تبارك للعميد "الغامدي"، وتتمنى له المزيد من النجاحات في حياته العملية والعامة.