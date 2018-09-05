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وزير المالية يعلّق على قرار "الوزراء" بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة

قال: ستطوّر قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصّة بها

أكّد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان؛ أن صدور قرار مجلس الوزارة بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، والترتيبات التنظيمية لها؛ يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

وقال: "إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأفاد وزير المالية، بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرّها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

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وزير المالية يعلّق على قرار "الوزراء" بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة
سبق

أكّد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان؛ أن صدور قرار مجلس الوزارة بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، والترتيبات التنظيمية لها؛ يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

وقال: "إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأفاد وزير المالية، بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرّها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

05 سبتمبر 2018 - 25 ذو الحجة 1439
09:56 AM

وزير المالية يعلّق على قرار "الوزراء" بتحويل مصلحة أملاك الدولة إلى هيئة عامة

قال: ستطوّر قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصّة بها

A A A
وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
6
9,986

أكّد وزير المالية رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لعقارات الدولة محمد بن عبدالله الجدعان؛ أن صدور قرار مجلس الوزارة بتحويل مصلحة أملاك الدولة في وزارة المالية إلى هيئة عامة باسم "الهيئة العامة لعقارات الدولة"، والترتيبات التنظيمية لها؛ يصب في مصلحة الأعمال التنظيمية، وتطوير الأجهزة الحكومية في ظل حرص حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود - حفظه الله - على رفع كفاءة أداء جميع الجهات الحكومية بالشكل المطلوب.

وقال: "إن القيادة الرشيدة تضع المصلحة العامة للوطن والمواطن في كل إجراء أو قرار تتخذه بما يحقق الأهداف المرجوة منه.

وأفاد وزير المالية، بأن الهيئة العامة لعقارات الدولة وفق الترتيبات التنظيمية لها التي أقرّها مجلس الوزراء، تهدف إلى تنظيم ما يتصل بشؤون عقارات الدولة، وحمايتها، والمحافظة عليها، وكيفية التصرف بها واستثمارها بالشكل الأمثل، والإشراف عليها، وتوحيد ورسم السياسات المتعلقة بها، ومتابعة تطبيق الأنظمة والتعليمات الخاصة بشؤون عقارات الدولة، وتطوير قاعدة بيانات إلكترونية متكاملة مع نظام معلومات جغرافية خاصة بعقارات الدولة، بما يدعم تحقيق رؤية المملكة 2030.

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