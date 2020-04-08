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بيل جيتس يسعى لإنتاج 7 لقاحات لكورونا "أسرع" من الحكومات

قال: إن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض

قال رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، إنه يسعى إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج 7 لقاحات جديدة واعدة لفيروس كورونا المستجد، وإن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات.

وأوضح جيتس، لمقدم برنامج "ذا ديلي شو" الأمريكي، تريفور نوح، أن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضاف جيتس، أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض؛ لذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال.

واختار الملياردير الشهير أفضل 7 مشروعات واعدة لتطوير لقاحات فعالة، وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها، وسيبدأ تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات؛ لأن الانتظار في رأيه يمثل "إهدارًا للوقت".

ويرى "جيتس" أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهرًا، يُعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة.

وذكر رجل الأعمال، في مقال صحفي، أن إنتاج بعض اللقاحات الواعدة يحتاج إلى معدات فريدة.

وأوضح أنه "على الرغم من أن تشييد مصانع لإنتاج اللقاحات السبعة قد يتسبب في إهدار مليارات الدولارات؛ لأن بعض هذه اللقاحات قد يفشل ويثبت عدم فعاليته؛ لكن هذه الخسائر لا تقارن بالخسائر الاقتصادية التي تُقدر بتريليونات الدولارات".

وتعهد "جيتس" وزوجته ميلندا بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19، التي تتضمن إرسال اختبارات منزلية للكشف عن الفيروس لسكان ولاية واشنطن.

فيروس كورونا الجديد بيل جيتس

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بيل جيتس يسعى لإنتاج 7 لقاحات لكورونا "أسرع" من الحكومات
سبق

قال رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، إنه يسعى إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج 7 لقاحات جديدة واعدة لفيروس كورونا المستجد، وإن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات.

وأوضح جيتس، لمقدم برنامج "ذا ديلي شو" الأمريكي، تريفور نوح، أن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضاف جيتس، أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض؛ لذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال.

واختار الملياردير الشهير أفضل 7 مشروعات واعدة لتطوير لقاحات فعالة، وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها، وسيبدأ تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات؛ لأن الانتظار في رأيه يمثل "إهدارًا للوقت".

ويرى "جيتس" أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهرًا، يُعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة.

وذكر رجل الأعمال، في مقال صحفي، أن إنتاج بعض اللقاحات الواعدة يحتاج إلى معدات فريدة.

وأوضح أنه "على الرغم من أن تشييد مصانع لإنتاج اللقاحات السبعة قد يتسبب في إهدار مليارات الدولارات؛ لأن بعض هذه اللقاحات قد يفشل ويثبت عدم فعاليته؛ لكن هذه الخسائر لا تقارن بالخسائر الاقتصادية التي تُقدر بتريليونات الدولارات".

وتعهد "جيتس" وزوجته ميلندا بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19، التي تتضمن إرسال اختبارات منزلية للكشف عن الفيروس لسكان ولاية واشنطن.

08 إبريل 2020 - 15 شعبان 1441
10:47 AM

بيل جيتس يسعى لإنتاج 7 لقاحات لكورونا "أسرع" من الحكومات

قال: إن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال رجل الأعمال الأمريكي، بيل جيتس، إنه يسعى إلى تمويل تشييد مصانع جديدة لإنتاج 7 لقاحات جديدة واعدة لفيروس كورونا المستجد، وإن ذلك يحتاج إلى مليارات الدولارات.

وأوضح جيتس، لمقدم برنامج "ذا ديلي شو" الأمريكي، تريفور نوح، أن مؤسسته الخيرية ستتحرك أسرع من الحكومات لمواجهة جائحة كوفيد-19.

وأضاف جيتس، أن مؤسسته الخيرية لديها خبرة واسعة في مواجهة الأمراض؛ لذا بدأت في مواجهة الجائحة من خلال دعم جهود تطوير لقاح فعال.

واختار الملياردير الشهير أفضل 7 مشروعات واعدة لتطوير لقاحات فعالة، وبدأ في التخطيط لتشييد مصانع لإنتاجها، وسيبدأ تشييد المصانع في أسرع وقت، حتى قبل أن تثبت فعالية هذه اللقاحات؛ لأن الانتظار في رأيه يمثل "إهدارًا للوقت".

ويرى "جيتس" أن تشييد المصانع بالتزامن مع عملية تطوير اللقاح، التي قد تستغرق نحو 18 شهرًا، يُعد خطوةً حاسمة في مواجهة هذه الجائحة.

وذكر رجل الأعمال، في مقال صحفي، أن إنتاج بعض اللقاحات الواعدة يحتاج إلى معدات فريدة.

وأوضح أنه "على الرغم من أن تشييد مصانع لإنتاج اللقاحات السبعة قد يتسبب في إهدار مليارات الدولارات؛ لأن بعض هذه اللقاحات قد يفشل ويثبت عدم فعاليته؛ لكن هذه الخسائر لا تقارن بالخسائر الاقتصادية التي تُقدر بتريليونات الدولارات".

وتعهد "جيتس" وزوجته ميلندا بتقديم 100 مليون دولار لدعم جهود مواجهة جائحة كوفيد-19، التي تتضمن إرسال اختبارات منزلية للكشف عن الفيروس لسكان ولاية واشنطن.

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