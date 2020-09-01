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إصابة الشاعر "عبدالله بن عون" ووالدته وأفراد من أسرته بـ"كورونا"

نجله مطمئنًا: صحة والدي جيدة وفي تحسن مستمر وما زال يتلقى العلاج

كشف الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون، عن إصابة والده الشاعر المعروف عبدالله بن عون، بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إصابة والدته وعدد من أفراد أسرتهم.

وكشف الشاعر مشعل بن عون عبر تغريدة من حسابه الشخصي في «تويتر»، أن صحة والده جيدة وفي تحسن مستمر، وما زال يتلقى العلاج وسط دعوات مرتادي مواقع التواصل للشاعر ابن عون وأسرته بالشفاء العاجل.

وقال: "اللهم إن فيروس كورونا قد أصابنا بإذنك، فارفعه بلطفك ورحمتك.. اللهم اشف والدي ووالدتي وإخوتي وأطفالنا، واحفظهم بحفظك وجميع مرضى المسلمين، وأسأل الله ألا يريكم مكروهًا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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إصابة الشاعر "عبدالله بن عون" ووالدته وأفراد من أسرته بـ"كورونا"
سبق

كشف الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون، عن إصابة والده الشاعر المعروف عبدالله بن عون، بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إصابة والدته وعدد من أفراد أسرتهم.

وكشف الشاعر مشعل بن عون عبر تغريدة من حسابه الشخصي في «تويتر»، أن صحة والده جيدة وفي تحسن مستمر، وما زال يتلقى العلاج وسط دعوات مرتادي مواقع التواصل للشاعر ابن عون وأسرته بالشفاء العاجل.

وقال: "اللهم إن فيروس كورونا قد أصابنا بإذنك، فارفعه بلطفك ورحمتك.. اللهم اشف والدي ووالدتي وإخوتي وأطفالنا، واحفظهم بحفظك وجميع مرضى المسلمين، وأسأل الله ألا يريكم مكروهًا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين".

01 سبتمبر 2020 - 13 محرّم 1442
10:05 AM

إصابة الشاعر "عبدالله بن عون" ووالدته وأفراد من أسرته بـ"كورونا"

نجله مطمئنًا: صحة والدي جيدة وفي تحسن مستمر وما زال يتلقى العلاج

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هادي آل كليب - الرياض
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1,458

كشف الشاعر مشعل بن عبدالله بن عون، عن إصابة والده الشاعر المعروف عبدالله بن عون، بفيروس كورونا المستجد، إضافة إلى إصابة والدته وعدد من أفراد أسرتهم.

وكشف الشاعر مشعل بن عون عبر تغريدة من حسابه الشخصي في «تويتر»، أن صحة والده جيدة وفي تحسن مستمر، وما زال يتلقى العلاج وسط دعوات مرتادي مواقع التواصل للشاعر ابن عون وأسرته بالشفاء العاجل.

وقال: "اللهم إن فيروس كورونا قد أصابنا بإذنك، فارفعه بلطفك ورحمتك.. اللهم اشف والدي ووالدتي وإخوتي وأطفالنا، واحفظهم بحفظك وجميع مرضى المسلمين، وأسأل الله ألا يريكم مكروهًا وأن يشفي جميع مرضى المسلمين".

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