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بعد يوم عصيب .. المسند: اغسلوا سياراتكم .. الحصيني: انحسار تام للغبار عن العاصمة

متوقع اندفاع موجة الغبار وهو متفاوت نواحي نجران والإمارات ثم عُمان ثم اليمن

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بعد يوم عصيب في تقلباته الجوية، متوقع اليوم أن يعم الاستقرار الجوي (النسبي) معظم أرجاء البلاد عدا #الشرقية #نجران، فقد تكون الرياح نشطة وقد تُشكل بعض #الغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: ممكن تنظيف وغسل المنازل، والأحواش، والسيارات اليوم في معظم المناطق؛ عدا #الشرقية و #الحدود_الشمالية يكون يوم غد.

وعن الأمطار، قال المسند: لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، ومتوقع أن تبقى الرياح الشمالية المعتدلة البرودة نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في الشرق والشمال الشرقي.. هذا والله أعلم.

من جهته، قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني؛ اليوم: الحمد لله انحسار تام للغبار عن العاصمة الرياض وعموم منطقة الرياض، وصفاء الأجواء وبرودة ملموسة فيها، المنطقة الشرقية تحت تأثير موجة الغبار-اللون الزهري- كذلك البحرين وقطر والربع الخالي، ومتوقع اندفاع موجة الغبار وهو متفاوت نواحي نجران والإمارات ثم سلطنة عُمان ثم اليمن، إلا أن يصرفه الله.

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الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد يوم عصيب .. المسند: اغسلوا سياراتكم .. الحصيني: انحسار تام للغبار عن العاصمة
سبق

قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بعد يوم عصيب في تقلباته الجوية، متوقع اليوم أن يعم الاستقرار الجوي (النسبي) معظم أرجاء البلاد عدا #الشرقية #نجران، فقد تكون الرياح نشطة وقد تُشكل بعض #الغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: ممكن تنظيف وغسل المنازل، والأحواش، والسيارات اليوم في معظم المناطق؛ عدا #الشرقية و #الحدود_الشمالية يكون يوم غد.

وعن الأمطار، قال المسند: لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، ومتوقع أن تبقى الرياح الشمالية المعتدلة البرودة نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في الشرق والشمال الشرقي.. هذا والله أعلم.

من جهته، قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني؛ اليوم: الحمد لله انحسار تام للغبار عن العاصمة الرياض وعموم منطقة الرياض، وصفاء الأجواء وبرودة ملموسة فيها، المنطقة الشرقية تحت تأثير موجة الغبار-اللون الزهري- كذلك البحرين وقطر والربع الخالي، ومتوقع اندفاع موجة الغبار وهو متفاوت نواحي نجران والإمارات ثم سلطنة عُمان ثم اليمن، إلا أن يصرفه الله.

26 فبراير 2020 - 2 رجب 1441
09:10 AM

بعد يوم عصيب .. المسند: اغسلوا سياراتكم .. الحصيني: انحسار تام للغبار عن العاصمة

متوقع اندفاع موجة الغبار وهو متفاوت نواحي نجران والإمارات ثم عُمان ثم اليمن

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صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
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قال أستاذ المناخ بقسم الجغرافيا في جامعة القصيم مؤسِّس ورئيس لجنة تسمية الحالات المناخية، الدكتور عبدالله المسند: بعد يوم عصيب في تقلباته الجوية، متوقع اليوم أن يعم الاستقرار الجوي (النسبي) معظم أرجاء البلاد عدا #الشرقية #نجران، فقد تكون الرياح نشطة وقد تُشكل بعض #الغبار.

وأضاف عبر حسابه في "تويتر" اليوم: ممكن تنظيف وغسل المنازل، والأحواش، والسيارات اليوم في معظم المناطق؛ عدا #الشرقية و #الحدود_الشمالية يكون يوم غد.

وعن الأمطار، قال المسند: لا يلوح في الأفق أيّ حالة مطرية (معتبرة) خلال الأيام الخمسة المقبلة، ومتوقع أن تبقى الرياح الشمالية المعتدلة البرودة نشطة؛ قد تثير بعض #الغبار في الشرق والشمال الشرقي.. هذا والله أعلم.

من جهته، قال الباحث في الطقس والمناخ عبد العزيز الحصيني؛ اليوم: الحمد لله انحسار تام للغبار عن العاصمة الرياض وعموم منطقة الرياض، وصفاء الأجواء وبرودة ملموسة فيها، المنطقة الشرقية تحت تأثير موجة الغبار-اللون الزهري- كذلك البحرين وقطر والربع الخالي، ومتوقع اندفاع موجة الغبار وهو متفاوت نواحي نجران والإمارات ثم سلطنة عُمان ثم اليمن، إلا أن يصرفه الله.

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