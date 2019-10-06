النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

أول تعليق رسمي .. "حقوق الإنسان": رصدنا حادثتَي تعنيف "الجبيلة والخميس"

الهيئة أكّدت أنها تتابع الواقعتين مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".

وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.

هيئة حقوق الإنسان الجبيلة خميس مشيط حقوق الإنسان عنف أسري حادثتا تعنيف الجبيلة وخميس مشيط

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
أول تعليق رسمي .. "حقوق الإنسان": رصدنا حادثتَي تعنيف "الجبيلة والخميس"
سبق

قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".

وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.

06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
10:58 AM
اخر تعديل
06 أكتوبر 2019 - 7 صفر 1441
11:17 AM

أول تعليق رسمي .. "حقوق الإنسان": رصدنا حادثتَي تعنيف "الجبيلة والخميس"

الهيئة أكّدت أنها تتابع الواقعتين مع الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة

A A A
عمر السبيعي - الرياض
1
3,863

قالت هيئة حقوق الإنسان، في أول تعليق رسمي حول حادثتَي التعنيف في "الجبيلة وخميس مشيط"، إنها رصدت ذلك وتُتابع الحالتين مع الجهات المختصة.

وأوضحت الهيئة في تدوينة عبر منصة "تويتر": رصدت هيئة حقوق الإنسان ما تمّ تداوله في وسائل التواصل الاجتماعي بخصوص معنّفتَي الجبيلة وخميس مشيط".

وأضافت: تتابع "الهيئة" مع الجهات المختصة مباشرة الحالتين، واتخاذ الإجراءات التي تضمنتها الأنظمة ذات العلاقة، ومن أبرزها نظام الحماية من الإيذاء.

اعلان

بالأرقام

53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
34,618
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
32,499
200 مليون

200 مليون

26 ديسمبر
27,558
6.7 مليار دولار

6.7 مليار دولار

11 ديسمبر
36,199

كاريكاتير

تحول قناة الجزيرة إلى قناة العالم الإيرانية في عداءها للعرب

المقالات

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

لائحة الذوق العام والملابس الخادشة..!

عبدالغني الشيخ
المعلم ويوم الشكر والوفاء

المعلم ويوم الشكر والوفاء

خالد الشبانة
إيجابيات حريق قطار الحرمين

إيجابيات حريق قطار الحرمين

ماجد البريكان
التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

التطوير القيادي مهنة من لا مهنة له

يحيى فقيهي
تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

تمكين الاستشارات والخبرات الوطنية في الجهات الحكومية

محمد المنيع
هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

هل يتخلى موظفو الدولة عن مركباتهم؟

عبدالغني الشيخ
قصة حارس بطل

قصة حارس بطل

نورة الجايز
"القوة".. لا بارك الله في الضعف

"القوة".. لا بارك الله في الضعف

صالح المسلّم
يوم الوطن.. استشراف المستقبل

يوم الوطن.. استشراف المستقبل

عبدالله بن خميس العمري
هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

هل نحتاج إلى تجديد الولاء للوطن؟

عبدالغني الشيخ

إنفوجرافيك

شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير
شمس السبت تشرق على حزمة #أوامر_ملكية.. إعفاء وتعيين وحماية وتطوير

بروفايل

في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن
في اليوم العالمي للمرأة (2019).. السعوديات يؤكدن ريادتهن

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2019

تصميم و برمجة     استضافة