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"الصحة": تسجيل 1247 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 1429 خلال الـ24 ساعة الماضية

مصادر إعلامية تؤكد إلغاء اجتماع أوبك+ دون تحديد موعد بديل

أكدت مصادر اعلامية إلغاء اجتماع أوبك+ الذي كان مرتقباً اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إقرار اجتماع بديل سيتم في وقت لاحق.

ووفقاً لـ"العربية"، فإنه كان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبرالمقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

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مصادر إعلامية تؤكد إلغاء اجتماع أوبك+ دون تحديد موعد بديل
سبق

أكدت مصادر اعلامية إلغاء اجتماع أوبك+ الذي كان مرتقباً اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إقرار اجتماع بديل سيتم في وقت لاحق.

ووفقاً لـ"العربية"، فإنه كان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبرالمقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
06:45 PM
اخر تعديل
05 يوليو 2021 - 25 ذو القعدة 1442
07:57 PM

مصادر إعلامية تؤكد إلغاء اجتماع أوبك+ دون تحديد موعد بديل

A A A
خالد الشاماني - الرياض
3
4,485

أكدت مصادر اعلامية إلغاء اجتماع أوبك+ الذي كان مرتقباً اليوم الاثنين، مشيرة إلى أن إقرار اجتماع بديل سيتم في وقت لاحق.

ووفقاً لـ"العربية"، فإنه كان المطروح أمام الاجتماع هو اتفاق يتضمن زيادة تدريجية للإنتاج بنحو مليوني برميل يومياً من أغسطس وحتى ديسمبرالمقبل، إضافة إلى تمديد اتفاق خفض الإنتاج حتى نهاية العام المقبل، بدلاً من الموعد المتفق عليه سابقاً لانتهاء الاتفاق في أبريل 2022.

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