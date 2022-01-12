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حشد إعلامي كبير لنقل "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد.. من العاصمة السعودية

من ملعب الملك فهد.. وينقل اللقاء بصوتي "العتيبي" و"الحربي"

‬يتولى المعلق الرياضي فهد العتيبي وزميله عبدالله الحربي، الوصف والتعليق على قمة "كلاسيكو العالم" الذي يجمع الغريمين ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك على قنوات ssc.

ويسبق اللقاء عند التاسعة مساءً، الاستوديو التحليلي الذي يقدمه عبدالعزيز البكر بمشاركة المحللين (أحمد عفيفي وبدر الحقباني)، والمحلل التحكيمي فهد المرداسي، فيما سيتولى المراسل النشط خالد العرافة التغطية الميدانية من أرض الحدث.

الرئيسية/ رياضة / رياضة المملكة

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حشد إعلامي كبير لنقل "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد.. من العاصمة السعودية
سبق

‬يتولى المعلق الرياضي فهد العتيبي وزميله عبدالله الحربي، الوصف والتعليق على قمة "كلاسيكو العالم" الذي يجمع الغريمين ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك على قنوات ssc.

ويسبق اللقاء عند التاسعة مساءً، الاستوديو التحليلي الذي يقدمه عبدالعزيز البكر بمشاركة المحللين (أحمد عفيفي وبدر الحقباني)، والمحلل التحكيمي فهد المرداسي، فيما سيتولى المراسل النشط خالد العرافة التغطية الميدانية من أرض الحدث.

12 يناير 2022 - 9 جمادى الآخر 1443
04:16 PM

حشد إعلامي كبير لنقل "كلاسيكو الأرض" بين برشلونة وريال مدريد.. من العاصمة السعودية

من ملعب الملك فهد.. وينقل اللقاء بصوتي "العتيبي" و"الحربي"

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أحمد سرور - الرياض
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1,584

‬يتولى المعلق الرياضي فهد العتيبي وزميله عبدالله الحربي، الوصف والتعليق على قمة "كلاسيكو العالم" الذي يجمع الغريمين ريال مدريد ونظيره برشلونة، ضمن نصف نهائي كأس السوبر الإسباني، عند العاشرة من مساء اليوم الأربعاء، على أرض ملعب الملك فهد الدولي "الدرة" بالعاصمة السعودية الرياض، وذلك على قنوات ssc.

ويسبق اللقاء عند التاسعة مساءً، الاستوديو التحليلي الذي يقدمه عبدالعزيز البكر بمشاركة المحللين (أحمد عفيفي وبدر الحقباني)، والمحلل التحكيمي فهد المرداسي، فيما سيتولى المراسل النشط خالد العرافة التغطية الميدانية من أرض الحدث.

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