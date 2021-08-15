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"أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" تدشن بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة

لخدمة المجتمع وتحقيق هدف الواقف

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم، بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة؛ تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.

كما يأتي ذلك التدشين ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لخدمة المجتمع وتحقيق هدف الواقف الملك عبد العزيز، يرحمه الله، لسقيا أهالي مدينة جدة والوافدين إليها.

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"أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" تدشن بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة
سبق

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم، بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة؛ تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.

كما يأتي ذلك التدشين ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لخدمة المجتمع وتحقيق هدف الواقف الملك عبد العزيز، يرحمه الله، لسقيا أهالي مدينة جدة والوافدين إليها.

15 أغسطس 2021 - 7 محرّم 1443
07:14 PM

"أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية" تدشن بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة

لخدمة المجتمع وتحقيق هدف الواقف

A A A
عبدالله الراجحي - جدة
1
1,969

دشنت أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية، اليوم، بازان ومواضئ الواجهة البحرية بجدة؛ تنفيذًا لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس نظارة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية الأمير خالد الفيصل، لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 للاستدامة والتوسع، وتقديم خدمات متميزة في مجال العمل الخيري.

كما يأتي ذلك التدشين ضمن الجهود التي تقوم بها أمانة وقف الملك عبدالعزيز للعين العزيزية لخدمة المجتمع وتحقيق هدف الواقف الملك عبد العزيز، يرحمه الله، لسقيا أهالي مدينة جدة والوافدين إليها.

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