النسخة الخفيفة
القيمة المسموح بها 3 حروف او اكثر
بحث متقدم

الكلمات المفتاحية الأكثر استخداماً

weather

مميزات العضوية في صحيفة "سبق" الإلكترونية

  • إنشاء بروفايل خاص بك وتعديله
  • إضافة الخبر لقائمة القراءة لديك
  • إنشاء قائمة الاهتمامات الخاصة بك
  • التعليق والرد على التعليقات والإعجاب بها
  • الانضمام الى نظام الولاء للصحيفة وتجميع النقاط
  • اختيار الأقسام المفضلة لك في الصحيفة

صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

تحرير 13 مخالفة وتوعية 300 شخص بأهمية وجوهرية التدابير الوقائية

واصلت الجهات الحكومية بمحافظة صامطة جولاتها الميدانية على السوق الأسبوعي في المحافظة، وذلك بتوجيه من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة؛ لمتابعة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية المتسوقين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وحثهم على تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، والحرص على التعقيم، إضافة إلى حثهم وتعريفهم بآلية التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا المستجد كوفيد-19.

واستهدفت الجولات توعية أكثر من 300 شخص، وتم تحرير 13 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الجولات الميدانية بتوجيهات ‏أمير منطقة جازان، وبمتابعة نائبه، لمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف، وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات للحد من التجمعات حفاظًا على صحة المواطن والمقيم، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الجميع لتطبيق كل ما من شأنه الحفاظ على الصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

الرئيسية/ المملكة / محليات

اعلان
صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية
سبق

واصلت الجهات الحكومية بمحافظة صامطة جولاتها الميدانية على السوق الأسبوعي في المحافظة، وذلك بتوجيه من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة؛ لمتابعة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية المتسوقين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وحثهم على تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، والحرص على التعقيم، إضافة إلى حثهم وتعريفهم بآلية التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا المستجد كوفيد-19.

واستهدفت الجولات توعية أكثر من 300 شخص، وتم تحرير 13 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الجولات الميدانية بتوجيهات ‏أمير منطقة جازان، وبمتابعة نائبه، لمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف، وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات للحد من التجمعات حفاظًا على صحة المواطن والمقيم، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الجميع لتطبيق كل ما من شأنه الحفاظ على الصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

24 مايو 2021 - 12 شوّال 1442
10:35 PM

صامطة.. جولة ميدانية على السوق الأسبوعي لمتابعة التقيُّد بالإجراءات الاحترازية

تحرير 13 مخالفة وتوعية 300 شخص بأهمية وجوهرية التدابير الوقائية

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - جازان
3
1,528

واصلت الجهات الحكومية بمحافظة صامطة جولاتها الميدانية على السوق الأسبوعي في المحافظة، وذلك بتوجيه من محافظ صامطة أحمد بن عبدالله زعلة؛ لمتابعة التقيد بالإجراءات والتدابير الوقائية والاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وتوعية المتسوقين بأهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية لمواجهة الجائحة، وحثهم على تطبيق التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة، والحرص على التعقيم، إضافة إلى حثهم وتعريفهم بآلية التسجيل في تطبيق صحتي لأخذ لقاح كورونا المستجد كوفيد-19.

واستهدفت الجولات توعية أكثر من 300 شخص، وتم تحرير 13 مخالفة عدم الالتزام بالإجراءات الاحترازية. وتأتي هذه الجولات الميدانية بتوجيهات ‏أمير منطقة جازان، وبمتابعة نائبه، لمضاعفة الجهود الرقابية والمتابعات الميدانية، والعمل بشكل مكثف، وعدم التهاون في مخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وتطبيق العقوبات للحد من التجمعات حفاظًا على صحة المواطن والمقيم، وتماشيًا مع التوجيهات الكريمة التي تهدف إلى رفع الوعي لدى الجميع لتطبيق كل ما من شأنه الحفاظ على الصحة العامة لمواجهة فيروس كورونا.

اعلان

بالأرقام

38 مليار ..

38 مليار ..

23 يوليو
12,024
2.5 مليار ..

2.5 مليار ..

30 يناير
13,702
91 مليار ..

91 مليار ..

29 يناير
31,531
70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
32,284

كاريكاتير

نفاق جماعة "الاخوان" الإرهابية

المقالات

البطولات تحب الهلال ..!!

البطولات تحب الهلال ..!!

محمد الصيعري
دروس من الحدث الشربليّ

دروس من الحدث الشربليّ

مها الجبر
نعم.. بدو ولنا الفخر!!

نعم.. بدو ولنا الفخر!!

غسان محمد عسيلان
أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

أصاب مسلوب الهوية حين أخطأ

علي آل شرمة
هل نؤجل السياحة الخارجية؟

هل نؤجل السياحة الخارجية؟

صالح مطر الغامدي
"ومن الترند ما قتل..!"

"ومن الترند ما قتل..!"

ماجد الحربي
قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

قيادتنا الرشيدة ومبادرة التبرع بالأعضاء

غسان محمد عسيلان
كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

كشف حساب.. العمل والتعلم عن بُعد!

عبدالغني الشيخ
عادت أعيادكم

عادت أعيادكم

مها الجبر
البـارحة تسـحرت..!!

البـارحة تسـحرت..!!

محمد الصيعري
القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

القدس.. مفتاح السلام أو الحرب!!

عبدالمحسن الحارثي

إنفوجرافيك

إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.
إنفوجرافيك .. مجلس الوزراء يقر الميزانية العامة للدولة للعام المالي الجديد 2020.

بروفايل

بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات
بعد مرور خمس سنوات على إطلاقها.. منجزات رؤية الحلم السعودية تسبق التوقعات

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021

تصميم و برمجة     استضافة