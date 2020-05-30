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"الصحة" تعلن تسجيل 1618 إصابة جديدة بـ"كورونا" .. والإجمالي يرتفع إلى 83384

"لا مصافحة ولا حب خشوم".. كاتب سعودي: أزمة كورونا قاربت على النهاية

قال: شرط واحد للتخلّص النهائي من الفيروس

تحت شعار "لا مصافحة، لا حب خشوم"، يؤكد الكاتب الصحفي د. محمد عبدالله العوين؛ أن أزمة كورونا قاربت على النهاية مع دخول شهر ذي القعدة، وأن التخلّص النهائي من الفيروس يتوقف على تطبيق المواطنين والمقيمين للاحترازات الصحية بدقة بالغة، سواء في الشارع أو أماكن العمل والعبادة.

مرحلة النقاهة

وتحت عنوان "لا مصافحة.. لا حب خشوم!" بصحيفة "الجزيرة"، يقول: مدة عشرين يوماً بدءاً من يوم الأحد القادم 8 شوال 31 مايو إلى نهاية يوم السبت 28 شوال 20 يونيه نعيش - وفق القرارات الأخيرة - مرحلة أشبه ما تكون بالنقاهة في الخطوات المتدرجة التي اتخذتها الدولة لمكافحة كورونا المستجد.. فقد اتسع وقت السماح ليكون أربع عشرة ساعة من الأحد القادم، يبدأ فيها الدوام الحكومي والخاص وفق ترتيبات معينة تتخذها كل جهة لدوام موظفيها، وتبدأ المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وأداء صلاة الجمع والجماعات في المساجد، والسفر والتنقّل بين المدن بالسيارات الخاصة وبالقطار والطيران الداخلي؛ فالحياة ستصبح شبه طبيعية إلا في حالات استثنائية قليلة؛ كما في التعليمات الخاصة بمدينة مكة المكرمة وتعليق العمرة والزيارة والطيران الدولي".

تحت المراقبة

ويؤكد "العوين" أنه "ستكون هذه المدة المحدَّدة بعشرين يوماً تحت مراقبة وزارة الصحة لمستوى انتشار أو انحسار الفيروس من خلال الفحوص الشاملة المستمرة، ومن خلال ما تسجّله من حالات إصابة فقط أو حرجة تستدعي التنويم في المستشفى والمتابعة العلاجية".

ضوابط الأسواق

ويضيف الكاتب: "وقد أكدت وزارة الصحة في مناسبات متكررة آخرها ما رافق القرارات الأخيرة للمراحل الثلاث لعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول 29 من شوال بضرورة الالتزام الدقيق بارتداء الكمامات عند الدخول إلى الأسواق أو مقار العمل أو الاختلاط بمجاميع من الناس".

ضوابط المساجد

وأيضًا: "من ذلك أيضاً ما صدر من توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية بشأن أداء الجمع والصلوات الخمس في المساجد؛ حيث حددت علامات واضحة على السجاد في كل مسجد تفصل بين مصل ومصل بمسافة متر على الأقل، وقلّلت بين وقت الأذان والخطبة والإقامة، وطالبت الخطباء باختصار خطب الجمع بحيث تكون مع الصلاة ربع ساعة، كما طالبت بإغلاق دورات المياه التابعة للمساجد وفتح الأبواب والنوافذ، وعدم تقديم أي طعام أو ماء".

سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها

ويعلق "العوين" قائلًا: "يتجلَّى في هذه القرارات الموفقة حرص الدولة على سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها، وتعجيل وتنشيط دورة الاقتصاد الوطني في الصناعة والتجارة والأعمال كافة، وإعادة أعمال الحكومة والشركات والمؤسسات إلى سابق عهدها من حيث كمية الإنجاز وسرعة الأداء".

حماية (الإنسان) أولاً

ويثمن الكاتب جهود الدولة وقيادات المملكة ويقول: "حين ننظر إلى الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة من خلال أداء الوزارات المعنية بالمكافحة كوزارة الصحة والداخلية والتعليم والإعلام والمالية، وغيرها من الجهات الأخرى المساندة؛ نجد أنها كانت تعمل بروح الفريق الواحد الذي تديره باهتمام وعناية ومتابعة دائمة القيادة الحكيمة وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وراعت الحرص الشديد على حماية (الإنسان) أولاً؛ مواطناً ومقيماً من المرض مهما كانت التكاليف المالية، مع ضرورة عدم تعطيل الحياة الاقتصادية قدر الإمكان أو شعور المواطنين والمقيمين بثقل ساعات أو أيام الحظر، ولذلك كانت التعليمات طوال الأشهر الثلاثة الماضية متدرجة حسب الحالة".

قربت نهاية أزمة كورونا

وينهي "العوين" قائلًا: "لقد قربت نهاية أزمة كورونا مع دخول شهر ذي القعدة، ولن يتحقق التخلّص النهائي منه إلا بتطبيق الاحترازات الصحية بدقة بالغة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.. لا مصافحة، لا حب خشوم، لا تقارب، لا تجمعات كبيرة".

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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"لا مصافحة ولا حب خشوم".. كاتب سعودي: أزمة كورونا قاربت على النهاية
سبق

تحت شعار "لا مصافحة، لا حب خشوم"، يؤكد الكاتب الصحفي د. محمد عبدالله العوين؛ أن أزمة كورونا قاربت على النهاية مع دخول شهر ذي القعدة، وأن التخلّص النهائي من الفيروس يتوقف على تطبيق المواطنين والمقيمين للاحترازات الصحية بدقة بالغة، سواء في الشارع أو أماكن العمل والعبادة.

مرحلة النقاهة

وتحت عنوان "لا مصافحة.. لا حب خشوم!" بصحيفة "الجزيرة"، يقول: مدة عشرين يوماً بدءاً من يوم الأحد القادم 8 شوال 31 مايو إلى نهاية يوم السبت 28 شوال 20 يونيه نعيش - وفق القرارات الأخيرة - مرحلة أشبه ما تكون بالنقاهة في الخطوات المتدرجة التي اتخذتها الدولة لمكافحة كورونا المستجد.. فقد اتسع وقت السماح ليكون أربع عشرة ساعة من الأحد القادم، يبدأ فيها الدوام الحكومي والخاص وفق ترتيبات معينة تتخذها كل جهة لدوام موظفيها، وتبدأ المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وأداء صلاة الجمع والجماعات في المساجد، والسفر والتنقّل بين المدن بالسيارات الخاصة وبالقطار والطيران الداخلي؛ فالحياة ستصبح شبه طبيعية إلا في حالات استثنائية قليلة؛ كما في التعليمات الخاصة بمدينة مكة المكرمة وتعليق العمرة والزيارة والطيران الدولي".

تحت المراقبة

ويؤكد "العوين" أنه "ستكون هذه المدة المحدَّدة بعشرين يوماً تحت مراقبة وزارة الصحة لمستوى انتشار أو انحسار الفيروس من خلال الفحوص الشاملة المستمرة، ومن خلال ما تسجّله من حالات إصابة فقط أو حرجة تستدعي التنويم في المستشفى والمتابعة العلاجية".

ضوابط الأسواق

ويضيف الكاتب: "وقد أكدت وزارة الصحة في مناسبات متكررة آخرها ما رافق القرارات الأخيرة للمراحل الثلاث لعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول 29 من شوال بضرورة الالتزام الدقيق بارتداء الكمامات عند الدخول إلى الأسواق أو مقار العمل أو الاختلاط بمجاميع من الناس".

ضوابط المساجد

وأيضًا: "من ذلك أيضاً ما صدر من توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية بشأن أداء الجمع والصلوات الخمس في المساجد؛ حيث حددت علامات واضحة على السجاد في كل مسجد تفصل بين مصل ومصل بمسافة متر على الأقل، وقلّلت بين وقت الأذان والخطبة والإقامة، وطالبت الخطباء باختصار خطب الجمع بحيث تكون مع الصلاة ربع ساعة، كما طالبت بإغلاق دورات المياه التابعة للمساجد وفتح الأبواب والنوافذ، وعدم تقديم أي طعام أو ماء".

سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها

ويعلق "العوين" قائلًا: "يتجلَّى في هذه القرارات الموفقة حرص الدولة على سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها، وتعجيل وتنشيط دورة الاقتصاد الوطني في الصناعة والتجارة والأعمال كافة، وإعادة أعمال الحكومة والشركات والمؤسسات إلى سابق عهدها من حيث كمية الإنجاز وسرعة الأداء".

حماية (الإنسان) أولاً

ويثمن الكاتب جهود الدولة وقيادات المملكة ويقول: "حين ننظر إلى الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة من خلال أداء الوزارات المعنية بالمكافحة كوزارة الصحة والداخلية والتعليم والإعلام والمالية، وغيرها من الجهات الأخرى المساندة؛ نجد أنها كانت تعمل بروح الفريق الواحد الذي تديره باهتمام وعناية ومتابعة دائمة القيادة الحكيمة وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وراعت الحرص الشديد على حماية (الإنسان) أولاً؛ مواطناً ومقيماً من المرض مهما كانت التكاليف المالية، مع ضرورة عدم تعطيل الحياة الاقتصادية قدر الإمكان أو شعور المواطنين والمقيمين بثقل ساعات أو أيام الحظر، ولذلك كانت التعليمات طوال الأشهر الثلاثة الماضية متدرجة حسب الحالة".

قربت نهاية أزمة كورونا

وينهي "العوين" قائلًا: "لقد قربت نهاية أزمة كورونا مع دخول شهر ذي القعدة، ولن يتحقق التخلّص النهائي منه إلا بتطبيق الاحترازات الصحية بدقة بالغة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.. لا مصافحة، لا حب خشوم، لا تقارب، لا تجمعات كبيرة".

30 مايو 2020 - 7 شوّال 1441
03:09 PM

"لا مصافحة ولا حب خشوم".. كاتب سعودي: أزمة كورونا قاربت على النهاية

قال: شرط واحد للتخلّص النهائي من الفيروس

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أيمن حسن - الرياض
7
6,267

تحت شعار "لا مصافحة، لا حب خشوم"، يؤكد الكاتب الصحفي د. محمد عبدالله العوين؛ أن أزمة كورونا قاربت على النهاية مع دخول شهر ذي القعدة، وأن التخلّص النهائي من الفيروس يتوقف على تطبيق المواطنين والمقيمين للاحترازات الصحية بدقة بالغة، سواء في الشارع أو أماكن العمل والعبادة.

مرحلة النقاهة

وتحت عنوان "لا مصافحة.. لا حب خشوم!" بصحيفة "الجزيرة"، يقول: مدة عشرين يوماً بدءاً من يوم الأحد القادم 8 شوال 31 مايو إلى نهاية يوم السبت 28 شوال 20 يونيه نعيش - وفق القرارات الأخيرة - مرحلة أشبه ما تكون بالنقاهة في الخطوات المتدرجة التي اتخذتها الدولة لمكافحة كورونا المستجد.. فقد اتسع وقت السماح ليكون أربع عشرة ساعة من الأحد القادم، يبدأ فيها الدوام الحكومي والخاص وفق ترتيبات معينة تتخذها كل جهة لدوام موظفيها، وتبدأ المولات والمراكز التجارية والمطاعم والمقاهي وأداء صلاة الجمع والجماعات في المساجد، والسفر والتنقّل بين المدن بالسيارات الخاصة وبالقطار والطيران الداخلي؛ فالحياة ستصبح شبه طبيعية إلا في حالات استثنائية قليلة؛ كما في التعليمات الخاصة بمدينة مكة المكرمة وتعليق العمرة والزيارة والطيران الدولي".

تحت المراقبة

ويؤكد "العوين" أنه "ستكون هذه المدة المحدَّدة بعشرين يوماً تحت مراقبة وزارة الصحة لمستوى انتشار أو انحسار الفيروس من خلال الفحوص الشاملة المستمرة، ومن خلال ما تسجّله من حالات إصابة فقط أو حرجة تستدعي التنويم في المستشفى والمتابعة العلاجية".

ضوابط الأسواق

ويضيف الكاتب: "وقد أكدت وزارة الصحة في مناسبات متكررة آخرها ما رافق القرارات الأخيرة للمراحل الثلاث لعودة الحياة إلى طبيعتها بحلول 29 من شوال بضرورة الالتزام الدقيق بارتداء الكمامات عند الدخول إلى الأسواق أو مقار العمل أو الاختلاط بمجاميع من الناس".

ضوابط المساجد

وأيضًا: "من ذلك أيضاً ما صدر من توجيهات وزارة الشؤون الإسلامية بشأن أداء الجمع والصلوات الخمس في المساجد؛ حيث حددت علامات واضحة على السجاد في كل مسجد تفصل بين مصل ومصل بمسافة متر على الأقل، وقلّلت بين وقت الأذان والخطبة والإقامة، وطالبت الخطباء باختصار خطب الجمع بحيث تكون مع الصلاة ربع ساعة، كما طالبت بإغلاق دورات المياه التابعة للمساجد وفتح الأبواب والنوافذ، وعدم تقديم أي طعام أو ماء".

سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها

ويعلق "العوين" قائلًا: "يتجلَّى في هذه القرارات الموفقة حرص الدولة على سرعة عودة الحياة إلى طبيعتها، وتعجيل وتنشيط دورة الاقتصاد الوطني في الصناعة والتجارة والأعمال كافة، وإعادة أعمال الحكومة والشركات والمؤسسات إلى سابق عهدها من حيث كمية الإنجاز وسرعة الأداء".

حماية (الإنسان) أولاً

ويثمن الكاتب جهود الدولة وقيادات المملكة ويقول: "حين ننظر إلى الجهود العظيمة التي بذلتها الدولة من خلال أداء الوزارات المعنية بالمكافحة كوزارة الصحة والداخلية والتعليم والإعلام والمالية، وغيرها من الجهات الأخرى المساندة؛ نجد أنها كانت تعمل بروح الفريق الواحد الذي تديره باهتمام وعناية ومتابعة دائمة القيادة الحكيمة وبإشراف مباشر من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان، وسمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان - حفظهما الله - وراعت الحرص الشديد على حماية (الإنسان) أولاً؛ مواطناً ومقيماً من المرض مهما كانت التكاليف المالية، مع ضرورة عدم تعطيل الحياة الاقتصادية قدر الإمكان أو شعور المواطنين والمقيمين بثقل ساعات أو أيام الحظر، ولذلك كانت التعليمات طوال الأشهر الثلاثة الماضية متدرجة حسب الحالة".

قربت نهاية أزمة كورونا

وينهي "العوين" قائلًا: "لقد قربت نهاية أزمة كورونا مع دخول شهر ذي القعدة، ولن يتحقق التخلّص النهائي منه إلا بتطبيق الاحترازات الصحية بدقة بالغة من المواطنين والمقيمين على حد سواء.. لا مصافحة، لا حب خشوم، لا تقارب، لا تجمعات كبيرة".

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