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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في "رضوانية بغداد"

المنظمة تؤكد تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة بغداد.

وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

منظمة التعاون الإسلامي

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"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في "رضوانية بغداد"
سبق

أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة بغداد.

وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

09 نوفمبر 2020 - 23 ربيع الأول 1442
01:22 PM

"التعاون الإسلامي" تدين الهجوم الإرهابي في "رضوانية بغداد"

المنظمة تؤكد تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - جدة
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أدانت الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي، بشدة، الهجوم الإرهابي، الذي وقع في منطقة الرضوانية في العاصمة بغداد.

وأكدت المنظمة تضامنها مع العراق في الحفاظ على أمنه واستقراره، مجددة موقفها الثابت الرافض لجميع أنواع العنف والإرهاب مهما كانت الظروف والدوافع.

وقدّمت المنظمة التعازي والمواساة لذوي الضحايا وحكومة وشعب العراق، معربة عن تمنياتها بعاجل الشفاء للمصابين.

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