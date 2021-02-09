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مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفذوا داخله جولات استفزازية

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 37 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه، كما حاولوا إدخال "خرائط للهيكل" المزعوم.

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مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"
سبق

اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 37 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه، كما حاولوا إدخال "خرائط للهيكل" المزعوم.

09 فبراير 2021 - 27 جمادى الآخر 1442
05:13 PM

مستوطنون يهود يقتحمون "الأقصى"

نفذوا داخله جولات استفزازية

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وكالة الأنباء السعودية (واس) - الرياض
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اقتحمت مجموعات من المستوطنين اليهود، اليوم، المسجد الأقصى المبارك من جهة باب المغاربة بحراسات مشددة من قوات الاحتلال الإسرائيلي.

ونقلت مصادر فلسطينية عن دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس، أن 37 مستوطنًا اقتحموا باحات المسجد الأقصى ونفذوا جولات استفزازية، وأدوا طقوسًا تلمودية فيه، كما حاولوا إدخال "خرائط للهيكل" المزعوم.

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