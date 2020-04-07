تعافي أصغر مصاب بـ "كورونا" في سلطنة عُمان

عمره سنة ونصف والتقط العدوى من أحد والديه

أعلنت السلطات الصحية في سلطنة عُمان، الثلاثاء، تعافي أصغر مصاب بفيروس كورونا المستجد في البلاد.

وأكدت وزارة الصحة العُمانية، في بيان، تعافي طفل يبلغ من العمر سنة ونصفاً، عقب إقامته في قسم الأطفال بالمستشفى السلطاني، من جرّاء إصابته بفيروس كورونا المستجد.

ووفق "سكاي نيوز عربية"، ذكرت وزارة الصحة، أن العدوى بالفيروس انتقلت للطفل من أحد والديه.

وأُدخل الطفل إلى المستشفى وهو يعاني سرعة في التنفس وكحة بسيطة، ووضع تحت المراقبة لمدة يومين، لإجراء الفحوص والأشعة، وقُدمت له العناية الطبية اللازمة.

وأضافت الوزارة أن الطفل بخير حالياً، وغادر المستشفى بعد استقرار حالته الصحية.

ودعت الوزارة المواطنين إلى التقيد التام بإجراءات العزل الصحي، وعدم الخروج من المنازل إلا للضرورة.

جدير بالذكر أن عُمان سجلت الثلاثاء 40 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع تعداد المصابين بالمرض إلى 371، إضافة إلى حالتَي وفاة.