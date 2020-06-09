ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1686 حالة، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
54 حالة جديدة ترفع عدد الحالات الحرجة إلى 1686
خلال الـ 24 ساعة الماضية
ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1686 حالة، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.فيروس كورونا الجديد
اعلان
54 حالة جديدة ترفع عدد الحالات الحرجة إلى 1686عبدالرزاق البجالي سبق 2020-06-09
09 يونيو 2020 - 17 شوّال 1441
04:22 PM
54 حالة جديدة ترفع عدد الحالات الحرجة إلى 1686
خلال الـ 24 ساعة الماضية
ارتفع عدد الحالات الحرجة من جراء فيروس كورونا الجديد، في المملكة إلى 1686 حالة، بعد أن سجلت اليوم 54 حالة جديدة خلال الـ 24 ساعة الماضية.
اعلان
2.5 مليار ..
30 يناير
6,953
91 مليار ..
29 يناير
17,488
70 مليار ..
26 أكتوبر
22,453
53.8 مليار
31 يوليو
43,047
أول صلاة جمعة بعد منع التجوُّل
عبدالرحمن المرشد
يستصرخ: "أعينوني على ابني"!!
ساير المنيعي
سري للغاية..
بدر الغامدي
التصادم يصنع المارد
مها عبدالله الحقباني
السعودية تدعم اليمن.. والحوثي يسرق المساعدات
علي آل شرمة
الوعي.. الفيصل لتجاوز الجائحة
ماجد البريكان
أزمة الكمامات الطبية وخطر المغشوش
عبدالغني الشيخ
الشرطة في المملكة
غسان محمد عسيلان