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آخر أيام العرض الأقوى.. 3+1 مجاناً من إطارات "تويو ونيكسن"

ينتهي في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م

أطلقت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكيل إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية بالمملكة، عرضها الأقوى خلال العام؛ إطار مجاناً عند شراء ثلاثة إطارات.

ويشمل العرض: تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النيتروجين، وخدمة عضوية المساعدة على الطريق عند تعطل السيارة، لا قدر الله.. مجاناً.

يُذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، الوكيل الحصري لإطارات تويو ونيكسن، لديها 13 فرعاً لخدمة الإطارات على مستوى المملكة في جدة، الرياض، الدمام، القصيم، الخرج، تبوك، وحائل.

وينتهي العرض في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م.

شركة سعيد محمد العمودي المحدودة إطارات تويو اليابانية إطارات نيكسن الكورية

الرئيسية/ المملكة / محليات

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آخر أيام العرض الأقوى.. 3+1 مجاناً من إطارات "تويو ونيكسن"
سبق

أطلقت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكيل إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية بالمملكة، عرضها الأقوى خلال العام؛ إطار مجاناً عند شراء ثلاثة إطارات.

ويشمل العرض: تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النيتروجين، وخدمة عضوية المساعدة على الطريق عند تعطل السيارة، لا قدر الله.. مجاناً.

يُذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، الوكيل الحصري لإطارات تويو ونيكسن، لديها 13 فرعاً لخدمة الإطارات على مستوى المملكة في جدة، الرياض، الدمام، القصيم، الخرج، تبوك، وحائل.

وينتهي العرض في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م.

27 يناير 2020 - 2 جمادى الآخر 1441
07:34 PM

آخر أيام العرض الأقوى.. 3+1 مجاناً من إطارات "تويو ونيكسن"

ينتهي في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م

A A A
صحيفة سبق الإلكترونية - الرياض
3
10,933

أطلقت شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، وكيل إطارات تويو اليابانية وإطارات نيكسن الكورية بالمملكة، عرضها الأقوى خلال العام؛ إطار مجاناً عند شراء ثلاثة إطارات.

ويشمل العرض: تركيب وترصيص الإطارات، وتعبئة غاز النيتروجين، وخدمة عضوية المساعدة على الطريق عند تعطل السيارة، لا قدر الله.. مجاناً.

يُذكر أن شركة سعيد محمد العمودي المحدودة، الوكيل الحصري لإطارات تويو ونيكسن، لديها 13 فرعاً لخدمة الإطارات على مستوى المملكة في جدة، الرياض، الدمام، القصيم، الخرج، تبوك، وحائل.

وينتهي العرض في آخر يوم من شهر يناير ٢٠٢٠م.

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بالأرقام

70 مليار ..

70 مليار ..

26 أكتوبر
16,542
53.8 مليار

53.8 مليار

31 يوليو
38,243
10 مليارات ..

10 مليارات ..

17 يوليو
35,670
200 مليون

200 مليون

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31,351

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