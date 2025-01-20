الرئيس اللبناني يعقد اجتماعاً أمنياً للمحافظة على استقرار البلاد

يحضره وزيرا الدفاع والداخلية

يعقد الرئيس اللبناني ميشال عون، اليوم (الاثنين)، اجتماعًا أمنيًا مع كبار مسؤولي الأمن؛ لمناقشة المواجهات غير المسبوقة، التي جرت خلال عطلة نهاية الأسبوع بين عناصر الأمن ومتظاهرين في العاصمة، وأسفرت عن إصابة أكثر من 500 شخص بجروح.

وأوضحت الوكالة الوطنية للإعلام أن الاجتماع يهدف إلى البحث في التطورات الأمنية والإجراءات الواجب اتخاذها للمحافظة على الاستقرار والهدوء في البلاد.

وأضافت أن "عون" سيترأس الاجتماع بحضور وزيري الدفاع والداخلية، بالإضافة إلى قادة الأجهزة الأمنية.

وأصيب في يومين أكثر من 520 شخصًا بين متظاهرين ورجال أمن، نتيجة مواجهات وقعت السبت والأحد في وسط بيروت، وفقًا لحصيلة أوردتها "فرانس 24" من الصليب الأحمر اللبناني والدفاع المدني.

وأطلقت قوّات الأمن في بيروت السبت والأحد الغاز المسيل للدموع والرصاص المطاطي واستخدمت خراطيم المياه لتفريق متظاهرين تجمهروا قرب مجلس النواب، مصرين على اقتحام المجلس.

وعمد المتظاهرون إلى رشق الحجارة والمفرقعات النارية على عوائق أقامتها قوّات الأمن لمنع سلوك الطريق المؤدي إلى مقر البرلمان، مستخدمين أغصان أشجار وعلامات مرورية لمهاجمة عناصر الأمن.