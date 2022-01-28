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"محافظ العرضيات" يفتتح محلاً لتغيير "زيوت السيارات" بأيادٍ سعودية

تشجيعاً للشباب السعودي وتحفيزاً على الطرق المختلفة لكسب الرزق

وقف محافظ العرضيات "علي يوسف الشريف"؛ مساء أمس الأحد، على محل تغيير زيوت ومغسلة سيارات يُدار بأيدي شباب سعوديين تشجيعاً لهؤلاء الشباب وتحفيزاً لغيرهم، وأشاد بمبادرة عمل الشباب في مثل هذه المحال والاعتماد على أنفسهم.

"سبق" زارت المحل والتقت الشاب "علي بن صالح محمد عمّاج المنتشري"؛ في منطقة المعقّص، حيث قال: إنه تخرج بمؤهل دبلوم في المعهد السعودي الياباني بجدة، وكرّس خبرته في إعداد خطط وافتتاح محل بنشر وتغيير زيوت وغسيل سيارات.

وأضاف، تشريف محافظ العرضيات حفل افتتاح مشروعنا خير داعم لنا كشباب سعوديين طموحين، موجهاً نصيحة للشباب السعودي بالاعتماد على أنفسهم والكسب بعرق جبينهم.

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"محافظ العرضيات" يفتتح محلاً لتغيير "زيوت السيارات" بأيادٍ سعودية
سبق

وقف محافظ العرضيات "علي يوسف الشريف"؛ مساء أمس الأحد، على محل تغيير زيوت ومغسلة سيارات يُدار بأيدي شباب سعوديين تشجيعاً لهؤلاء الشباب وتحفيزاً لغيرهم، وأشاد بمبادرة عمل الشباب في مثل هذه المحال والاعتماد على أنفسهم.

"سبق" زارت المحل والتقت الشاب "علي بن صالح محمد عمّاج المنتشري"؛ في منطقة المعقّص، حيث قال: إنه تخرج بمؤهل دبلوم في المعهد السعودي الياباني بجدة، وكرّس خبرته في إعداد خطط وافتتاح محل بنشر وتغيير زيوت وغسيل سيارات.

وأضاف، تشريف محافظ العرضيات حفل افتتاح مشروعنا خير داعم لنا كشباب سعوديين طموحين، موجهاً نصيحة للشباب السعودي بالاعتماد على أنفسهم والكسب بعرق جبينهم.

28 يناير 2019 - 22 جمادى الأول 1440
01:33 PM

"محافظ العرضيات" يفتتح محلاً لتغيير "زيوت السيارات" بأيادٍ سعودية

تشجيعاً للشباب السعودي وتحفيزاً على الطرق المختلفة لكسب الرزق

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سويد الحارثي - العرضيات
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وقف محافظ العرضيات "علي يوسف الشريف"؛ مساء أمس الأحد، على محل تغيير زيوت ومغسلة سيارات يُدار بأيدي شباب سعوديين تشجيعاً لهؤلاء الشباب وتحفيزاً لغيرهم، وأشاد بمبادرة عمل الشباب في مثل هذه المحال والاعتماد على أنفسهم.

"سبق" زارت المحل والتقت الشاب "علي بن صالح محمد عمّاج المنتشري"؛ في منطقة المعقّص، حيث قال: إنه تخرج بمؤهل دبلوم في المعهد السعودي الياباني بجدة، وكرّس خبرته في إعداد خطط وافتتاح محل بنشر وتغيير زيوت وغسيل سيارات.

وأضاف، تشريف محافظ العرضيات حفل افتتاح مشروعنا خير داعم لنا كشباب سعوديين طموحين، موجهاً نصيحة للشباب السعودي بالاعتماد على أنفسهم والكسب بعرق جبينهم.

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