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بعد توقف 16 ساعة إعادة تشغيل مصنع بالجبيل بعد تعقيمه

أغلق بعد الاشتباه بإصابة أحد العاملين فيه

علمت "سبق" من مصادرها، أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة الجبيل الصناعية نجحت في التعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، حيث سارعت الشركة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية موظفيها، ومنها إيقاف المصنع بالكامل وعزل الموظف ومخالطيه.

كما قامت بإحضار شركة صحية لتنظيف وتعقيم كافة الأماكن المحتمل تأثرها في المصنع وذلك لحماية الموظفين.

وأكدت المصادر أنه تم إعادة تشغيل المصنع بعد أن بينت الفحوصات الطبية المبدئية والمتقدمة سلامة الموظف الذي بقي في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

يذكر أن مدة إيقاف المصنع استمرت قرابة ١٦ ساعة قبل أن يعود المصنع للعمل والإنتاج.

فيروس كورونا الجديد

الرئيسية/ المملكة / محليات

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بعد توقف 16 ساعة إعادة تشغيل مصنع بالجبيل بعد تعقيمه
سبق

علمت "سبق" من مصادرها، أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة الجبيل الصناعية نجحت في التعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، حيث سارعت الشركة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية موظفيها، ومنها إيقاف المصنع بالكامل وعزل الموظف ومخالطيه.

كما قامت بإحضار شركة صحية لتنظيف وتعقيم كافة الأماكن المحتمل تأثرها في المصنع وذلك لحماية الموظفين.

وأكدت المصادر أنه تم إعادة تشغيل المصنع بعد أن بينت الفحوصات الطبية المبدئية والمتقدمة سلامة الموظف الذي بقي في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

يذكر أن مدة إيقاف المصنع استمرت قرابة ١٦ ساعة قبل أن يعود المصنع للعمل والإنتاج.

17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
08:27 PM
اخر تعديل
17 مارس 2020 - 22 رجب 1441
09:40 PM

بعد توقف 16 ساعة إعادة تشغيل مصنع بالجبيل بعد تعقيمه

أغلق بعد الاشتباه بإصابة أحد العاملين فيه

A A A
محمد عبيد - الجبيل
0
4,179

علمت "سبق" من مصادرها، أن إحدى الشركات الصناعية الكبرى بمدينة الجبيل الصناعية نجحت في التعامل مع حالة اشتباه بإصابة أحد موظفيها بفيروس كورونا، حيث سارعت الشركة لاتخاذ تدابير وقائية عاجلة لحماية موظفيها، ومنها إيقاف المصنع بالكامل وعزل الموظف ومخالطيه.

كما قامت بإحضار شركة صحية لتنظيف وتعقيم كافة الأماكن المحتمل تأثرها في المصنع وذلك لحماية الموظفين.

وأكدت المصادر أنه تم إعادة تشغيل المصنع بعد أن بينت الفحوصات الطبية المبدئية والمتقدمة سلامة الموظف الذي بقي في الحجر الصحي كإجراء احترازي.

يذكر أن مدة إيقاف المصنع استمرت قرابة ١٦ ساعة قبل أن يعود المصنع للعمل والإنتاج.

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